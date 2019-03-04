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AliExpress начал продавать в России автомобили

05.03.2019 11:19 — Разное | Tut.by  
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Китайская интернет-площадка AliExpress начала онлайн-продажи автомобилей в России, пишет во вторник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя AliExpress.


Фото: Chery

«Торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей. Первым партнером станет китайский бренд Chery, в дальнейшем маркетплейс планирует расширять перечень автопроизводителей», — отмечается в публикации.

В частности, покупателям будут доступны кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары.

По мнению исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, запуск нового направления может подстегнуть общие продажи AliExpress, однако площадка сразу не станет весомым конкурентом для автодилеров. «Учитывая потребность в техобслуживании, ремонте и тест-драйве, которые предоставляют дилеры, вряд ли эта конкуренция будет серьезной», — сказал он «Коммерсанту».

AliExpress является дочерней площадкой Alibaba Group — крупнейшей интернет-компании Китая, работающей в сфере электронной коммерции. Alibaba Group была основана Джеком Ма в 1999 году. Помимо AliExpress, у группы есть собственная электронная платежная система Alipay, а также интернет-площадки Alibaba и Taobao

 
 
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Первым партнером компании станет бренд Chery, отмечает издание.
 
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