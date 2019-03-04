Помидоры – сразу в грядку. Можно ли посадить томаты безрассадным способом?

Майский Джек

Такие томаты сеют сухими семенами прямо в грунт в начале мая под укрывку. Лучше взять уже хорошо показавший себя сорт (например, я брал «Толстый Джек» – детерминантный сорт среднего срока созревания, стабильно дающий неплохие урожаи вкусных плодов до 200 г).

Высаживая рассаду, оставьте грядку для эксперимента – в мае вскопайте её, посейте сухие (никак специально их готовить не нужно) семена помидоров на глубину в 1 см. Посевы замульчируйте торфом и полейте – если погода прохладная, то лучше тёплой водой.

У такой грядки надо сразу ставить дуги для укрывного нетканого материала. Открывать её стоит только для полива – почву нужно поддерживать влажной.

Когда прореживать

Если всё идёт по плану, уже в середине мая появятся первые всходы. Всхожесть будет хуже, чем у рассады в тёплой квартире, – и это нормально.

Как только ростки немного окрепнут, проредите их, оставив промежутки между растениями в 3–4 см. Когда всходы достигнут 2–3 см, аккуратно окучивайте их. Вдоль рядков стоит сделать канавки и поливать только по ним, а не под корень растения.

В начале июня может понадобиться ещё одно прореживание подрастающих томатов – оставьте растения на расстоянии где-то в 15 см друг от друга. Третье прореживание – в середине июня (смотрите, когда угроза заморозков в вашем регионе отступает). Снимайте укрывное полотно и прореживайте томаты так, чтобы между кустами было 30–35 см.

Ухаживайте за безрассадными помидорами, как за обычными: подвязывайте, поливайте (хотя бы раз в неделю), рыхлите почву, окучивайте и удаляйте с грядки сорняки.

Подкормку я делаю всего один раз за лето раствором жидкого куриного помёта – 1:15. В конце июня на грядку из 24 растений потребовалось 1 ведро (10 л).

Томат на нашей грядке Подробнее

Младшие братья

Уже в июле помидоры будут цвести. А в середине августа (на Алтае. – Прим. ред.) появился первый долгожданный красный помидорчик, выращенный безрассадным способом. На вкус он оказался ничуть не хуже своих же собратьев того же сорта, выращенных из рассады. Последние плоды, выращенные таким образом, созреют в середине сентября.

Безрассадные помидоры созревают в среднем на 2–3 недели позже аналогичного сорта, посаженного через рассаду. Это отличный способ растянуть плодоношение одного сорта.