«Переговоры полностью засекречены». Договорятся ли США и Китай?

Пекин и Вашингтон могут подписать торговую сделку 27 марта, об этом написало американское издание The Wall Street Journal. Китай согласен снизить пошлины на ввоз американской химической, автомобильной и другой продукции, а США взамен готовы отменить все ограничения, которые они вводили против китайских товаров с 2018 года. По словам источников газеты, одним из условий сделки может стать закупка китайцами природного газа у американских компаний на сумму $18 млрд.

Торговая война между Америкой и Китаем началась летом 2018 года. Сейчас потери двух стран, которые считаются крупнейшими торговыми партнерами в мире (если не брать во внимание торговлю Китая с ЕС), оцениваются в $34 млрд. Ранее в Белом доме внесли Китай в список угроз национальной безопасности наравне с Россией. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна теряет миллиарды долларов из-за нарушения китайцами прав на интеллектуальную собственность, кражи американских исследований и разработок.

В разгар торговой войны в Пекине все активнее обсуждали возможность отказаться от импорта американского газа в пользу других стран, в первую очередь — России. Источники говорили о том, что Москва и Пекин вели переговоры о реализации одного из четырех проектов: строительства трубы «Алтай» (в Западной Сибири), трубы из Владивостока в Манчжурию, прокладки ещё одной ветки газопровода «Сила Сибири» и сотрудничества с НОВАТЭК. Однако сейчас, кажется, все эти проекты могут быть отодвинуты на длительные сроки.

О том, как возможная американо-китайская сделка может сказаться на России, АиФ.ru расспросил доктора экономических наук, заместителя директора Института Дальнего Востока РАН Андрея Островского.

Глеб Иванов, АиФ.ru: Андрей Владимирович, грозит ли что-то нашим проектам с Китаем в случае сделки Пекина и Вашингтона?

Андрей Островский: Прежде всего замечу, что комментировать эти переговоры очень сложно, потому что они полностью засекречены. Информации очень мало. Китайские коллеги либо не отвечают на вопросы, либо говорят, что ничего не знают. Поэтому проверить то, что написали в WSJ, очень сложно.

Что касается перспектив совместных российско-китайских проектов, то, конечно, в случае подписания соглашения между Пекином и Вашингтоном в том виде, в котором оно анонсировано американским изданием, они будут поставлены под вопрос. Отмечу, что мы, как и США, сейчас не поставляем в Китай сжиженный природный газ, спрос на который там растет год от года.

С другой стороны, тем проектам, по которым уже заключены контракты, ничего не угрожает. Газопровод «Сила Сибири» в сентябре был готов на 90%. Вскоре он должен заработать.

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— Дональд Трамп так много говорил о противостоянии Китаю, а тут внезапно стороны готовы найти общим язык. В чем причина?

— Обе стороны несут большие убытки. Китайцы, например, пригрозили, что полностью прекратят закупки у США сои и бобов. На экспорте этих товаров живут многие фермерские хозяйства Среднего Запада. Для них это будет ударом. И Трампу приходится учитывать этот фактор, потому что это его ядерный электорат. Китай тоже несет потери, его ВВП снижается. Поэтому можно предположить, что стороны сбавили претензии друг к другу.

— В США говорили, что хотят добиться от Китая разрешения на проверки китайских компаний на предмет кражи интеллектуальной собственности американских фирм. А что вообще понимается под воровством технологий? Хакерские атаки?

— Нет, речь идёт о другом. Множество китайских студентов учатся и устраиваются на работу в США. Они продвигаются по карьерной лестнице, получают доступ к техническим новинкам. Потом они уезжают домой, где либо устраиваются на работу в крупные китайские компании, либо создают свой бизнес, применяя полученные знания.

Американцы хотят добиться от Пекина, чтобы китайские власти налагали большие штрафы на такие фирмы, а то и вовсе закрывали их. Собственно, одна из причин того, почему США начали торговую войну, — это уверенность американского бизнеса в том, что если ситуацию не изменить, то вскоре Китай обойдет Штаты в технологической гонке. Чтобы этого не допустить, в США были готовы терпеть временные убытки.

Но я не думаю, что в Пекине согласятся на эти условия. Потому что для них это означает поставить свою экономику под контроль Вашингтона.