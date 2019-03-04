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В Могилеве на «котокультурной» выставке можно посмотреть на котов, нарисовать их - и помочь настоящим
«Котокультурная» выставка откроется сегодня, 5 марта, в Могилеве. Экспозиция необычная: на ней можно будет не только посмотреть на котов, кошек и котят в картинах детей и взрослых, но попробовать себя в рисовании и помочь бездомным животным,
Выставку проводят образцовая студия изобразительного искусства «Шар» под руководством Натальи Талантовой с участием представителей Могилевского общества защиты животных.
Чтобы помочь бездомным животным, можно принести корм, витамины, медикаменты и др., а также пожертвовать небольшую сумму.
Выставка откроется в 18.00 во Дворце культуры области.
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В Могилеве на «котокультурной» выставке можно посмотреть на котов, нарисовать их - и помочь настоящим
Необычная выставка открывается сегодня, 5 марта, в 18.00.
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