Врачи во второй раз в истории добились ремиссии у пациента с ВИЧ

Ученым во второй раз в истории медицины удалось добиться ремиссии у пациента с ВИЧ-инфекцией после пересадки костного мозга от донора с мутацией гена CCR5. Исследование об этом будет опубликовано вечером 5 марта в журнале Nature. Об этом сообщает N+1.



Фото: ZEISS Microscopy / Flickr

Вирус иммунодефицита человека, как правило, вызывает неизлечимую болезнь: ВИЧ-1 заражает CD4+ лимфоциты через взаимодействие с рецептором на их поверхности, который кодируется геном CCR5. Небольшая часть человеческой популяции имеет мутацию в этом гене, которая блокирует взаимодействие вируса с рецептором и делает ее носителя устойчивым к заражению.

Идея использовать эту мутацию в терапевтических целях появилась после истории с «берлинским пациентом», когда 10 лет назад человек с ВИЧ по имени Тимоти Браун вылечился от инфекции после пересадки костного мозга от донора с мутацией.

Повторить успех «берлинского пациента» до этого времени не удавалось, однако теперь авторы статьи в Nature, Равиндра Гупта (Ravindra Gupta) из Университетского колледжа Лондона и его коллеги, заявляют, что им удалось добиться 18-месячной ремиссии у другого пациента мужского пола — пока еще слишком рано говорить о полном излечении, подчеркивают они.

В 2012 году у анонимного пациента, живущего с ВИЧ с 2003 года, диагностировали лимфогранулематоз, или лимфому Ходжкина, и для лечения этого заболевания врачи провели пересадку гемопоэтических стволовых клеток от донора. Пациент легко перенес трансплантацию, и после 16 месяцев он перестал принимать антиретровирусную терапию. Анализы подтвердили, что РНК ВИЧ в его крови больше не обнаруживались, и после этого он уже полтора года пребывает в ремиссии.

По мнению исследователей, этот результат говорит о том, что «берлинский пациент» не был аномалией, и лечение на основе мутаций в гене CCR5 возможно. Авторы отмечают, что в отличие от «берлинского пациента», который пережил две пересадки и лучевую терапию всего организма, «лондонский пациент» перенес одну пересадку и менее интенсивную химиотерапию. Оба столкнулись с легким проявлением реакции «трансплантат против хозяина», которая могла сыграть свою роль в уничтожении зараженных ВИЧ клеток.

«Этот „лондонский пациент“, ВИЧ у которого удалось обуздать после трансплантации костного мозга, вселяет надежду. У других пациентов, которых лечили тем же методом, результатов не было. Это должно подтолкнуть людей, живущих с ВИЧ, которые при этом нуждаются в пересадке костного мозга, к поискам CCR5-негативного донора. Если мы сможем понять, почему эта процедура работает у одних людей и не работает у других, мы приблизимся к нашей конечной цели излечения ВИЧ. Но пока этот способ все еще слишком рискованный для пациентов с ВИЧ, у которых нет других проблем со здоровьем», — сказал Грэм Кук (Graham Cooke) из Имперского колледжа Лондона, который не участвовал в исследовании. Его комментарии приводит Science Media Center UK.