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В Оршанском районе тягач Volvo упал с путепровода на обочину железной дороги
Авария произошла утром 4 марта на 571-м километре трассы М1. Пострадал пассажир,
По предварительной информации, водитель Volvo не справился с управлением, сбил металлическое ограждение моста и упал на железнодорожное полотно Орша — Витебск.
26-летний пассажир, житель Брестской области, получил травмы. Он доставлен в оршанскую больницу.
Водитель за рулем был уставшим, говорят в ГАИ.
Проводится проверка.
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Водитель был утомлен.
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