В Оршанском районе тягач Volvo упал с путепровода на обочину железной дороги

Авария произошла утром 4 марта на 571-м километре трассы М1. Пострадал пассажир, сообщает ГАИ региона.



Фото: ГАИ

По предварительной информации, водитель Volvo не справился с управлением, сбил металлическое ограждение моста и упал на железнодорожное полотно Орша — Витебск.

26-летний пассажир, житель Брестской области, получил травмы. Он доставлен в оршанскую больницу.

Водитель за рулем был уставшим, говорят в ГАИ.

Проводится проверка.



Фото: ГАИ