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Станюта и Соболенко покоряют пляжи, Серена - на красной дорожке «Оскара». Топ фото спортсменов

05.03.2019 11:42 — Разное | Tut.by  
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Виктория Азаренко празднует первый титул за долгое время и философствует в инстаграме. Мелитина Станюта покоряет новые острова и пляжи. Серена Уильямс принимает участие в церемонии «Оскар». Смотрите лучшие фото спортсменов за неделю в подборке SPORT.TUT.BY.

За последнее время инстаграм-аккаунт Арины Соболенко дважды взламывали и удаляли оттуда фото спортсменки. Но активности Арины в соцсетях стало только больше — белоруска заново постит старые снимки и радует подписчиков свежими, пляжными и озорными.

Еще одна звездная теннисистка Виктория Азаренко на днях выиграла первый титул после рождения сына. Азаренко вместе с китаянкой Чжэн Сайсай одержала победу в парном разряде в мексиканском Акапулько. Вика не сдается и напоминает фолловерам: «Разнообразные оттенки делают картину только прекрасней».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) 25 Фев 2019 в 11:36 PST

Серена Уильямс тем временем успела принять участие в церемонии «Оскар» и засветиться на красной дорожке. Как вам образ американки?

В противовес нарядному вечернему луку Серены Елена Свитолина поделилась милым снимком в летящем платье и сопроводила его патриотичной подписью: «Возможно, я не так много времени провожу в Украине. Но моя страна навсегда останется частью моей души».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elina Svitolina

 
 
Ссылка на источник 46
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