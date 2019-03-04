Станюта и Соболенко покоряют пляжи, Серена - на красной дорожке «Оскара». Топ фото спортсменов

Виктория Азаренко празднует первый титул за долгое время и философствует в инстаграме. Мелитина Станюта покоряет новые острова и пляжи. Серена Уильямс принимает участие в церемонии «Оскар». Смотрите лучшие фото спортсменов за неделю в подборке SPORT.TUT.BY.

За последнее время инстаграм-аккаунт Арины Соболенко дважды взламывали и удаляли оттуда фото спортсменки. Но активности Арины в соцсетях стало только больше — белоруска заново постит старые снимки и радует подписчиков свежими, пляжными и озорными.

Еще одна звездная теннисистка Виктория Азаренко на днях выиграла первый титул после рождения сына. Азаренко вместе с китаянкой Чжэн Сайсай одержала победу в парном разряде в мексиканском Акапулько. Вика не сдается и напоминает фолловерам: «Разнообразные оттенки делают картину только прекрасней».

Серена Уильямс тем временем успела принять участие в церемонии «Оскар» и засветиться на красной дорожке. Как вам образ американки?

В противовес нарядному вечернему луку Серены Елена Свитолина поделилась милым снимком в летящем платье и сопроводила его патриотичной подписью: «Возможно, я не так много времени провожу в Украине. Но моя страна навсегда останется частью моей души».