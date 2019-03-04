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Беларусь проинформировала США об отмене ограничений на количество сотрудников посольства в Минске

05.03.2019 11:49 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь проинформировала США об отмене ограничений на количество сотрудников посольства в МинскеМинске">

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с американской делегацией во главе с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом.

Во время встречи белорусская сторона официально проинформировала американскую делегацию об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года, сообщает пресс-служба МИД.

Глава МИД выразил надежду, что этот шаг будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между Беларусью и Соединенными Штатами.

Стороны также обсудили актуальное состояние белорусско-американских отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с американской делегацией во главе с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем...
 
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