В Лоевском районе мужчина не справился с трактором, съехал с берега в реку и погиб

В Лоевском районе тракторист ехал вдоль реки, не справился с управлением и съехал в воду. Мужчина погиб. Подробности сообщает СК.





3 марта житель Гомеля сообщил милции об исчезновении 26-летнего брата. Вскоре в Лоевском районе в реке был найден трактор, принадлежащий отцу пропавшего мужчины. В кабине нашли тело парня, которого разыскивали.

По факту гибели мужчины проводится проверка.