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В Лоевском районе мужчина не справился с трактором, съехал с берега в реку и погиб

05.03.2019 12:22 — Разное | Tut.by  
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В Лоевском районе тракторист ехал вдоль реки, не справился с управлением и съехал в воду. Мужчина погиб. Подробности сообщает СК.


3 марта житель Гомеля сообщил милции об исчезновении 26-летнего брата. Вскоре в Лоевском районе в реке был найден трактор, принадлежащий отцу пропавшего мужчины. В кабине нашли тело парня, которого разыскивали.

По факту гибели мужчины проводится проверка.

 
Теги: Гомель
 
 
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