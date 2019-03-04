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В Лоевском районе мужчина не справился с трактором, съехал с берега в реку и погиб
В Лоевском районе тракторист ехал вдоль реки, не справился с управлением и съехал в воду. Мужчина погиб. Подробности
3 марта житель Гомеля сообщил милции об исчезновении 26-летнего брата. Вскоре в Лоевском районе в реке был найден трактор, принадлежащий отцу пропавшего мужчины. В кабине нашли тело парня, которого разыскивали.
По факту гибели мужчины проводится проверка.
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По факту гибели мужчины проводится проверка.
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