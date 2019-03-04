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От 3 до 15 рублей. Началась продажа билетов на матчи сборной Беларуси на ЧМ-2019 в Астане
Открылась онлайн-продажа билетов на матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой 2019 года группы дивизиона IА, сообщает
Квитки доступны на сайте
Начиная с апреля билеты можно будет приобрести в кассах «Барыс-Арены».
Кроме того, доступен официальный
Стоимость билета на игру с участием сборной Беларуси от 500 до 1000 тенге (3−6 белорусских рублей). На матч с хозяевами турнира — 2500 тенге (15 рублей). Отметим, что посмотреть матч с Казахстаном можно будет только с углового сектора.
Детям до 7 лет в сопровождении взрослого вход бесплатный (без предоставления места).
Людям с ограниченными возможностями вход бесплатный по предварительной заявке на почту 2019wmia@icehockey.kz.
Чемпионат мира по хоккею (Дивизион I, группа «А») пройдет в Астане с 29 апреля по 5 мая 2019 года. Матчи первенства примет «Барыс-Арена», вмещающая 12 000 зрителей. За право выступать в «элите» мирового хоккея будут бороться национальные сборные Беларуси, Венгрии, Словении, Южной Кореи, Литвы и Казахстана. Право на повышение в классе получат две лучшие команды.
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Открылась онлайн-продажа билетов на матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой 2019 группы дивизиона IА.
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