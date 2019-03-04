В деревне Сороги сотрудники МЧС спасли женщину





4 марта в 09:47 спасателям поступило сообщение о задымлении в жилом доме в деревне Сороги Слуцкого района. Прибывшие к месту вызова подразделения обнаружили плотное задымление внутри дома, сообщает пресс-служба УМЧС по Минской области.

Хозяйка дома на момент возникновения задымления находилась у соседки. Работниками МЧС в жилой комнате обнаружили и спасли с помощью маски для спасаемого дочь хозяйки 1978 года рождения. Женщина бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализирована в УЗ «Слуцкая ЦРБ».

В результате происшествия закопчены стены жилого дома. Дом пригоден для дальнейшего проживания.

Причина происшествия - нарушение правил эксплуатации печей (не открытая заслонка дымохода печи).







Slutsk-Gorod.by