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В деревне Сороги сотрудники МЧС спасли женщину

05.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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В деревне Сороги сотрудники МЧС спасли женщину

4 марта в 09:47 спасателям поступило сообщение о задымлении в жилом доме в деревне Сороги Слуцкого района. Прибывшие к месту вызова подразделения обнаружили плотное задымление внутри дома, сообщает пресс-служба УМЧС по Минской области.

Хозяйка дома на момент возникновения задымления находилась у соседки. Работниками МЧС в жилой комнате обнаружили и спасли с помощью маски для спасаемого дочь хозяйки 1978 года рождения. Женщина бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализирована в УЗ «Слуцкая ЦРБ».

В результате происшествия закопчены стены жилого дома. Дом пригоден для дальнейшего проживания.

Причина происшествия - нарушение правил эксплуатации печей (не открытая заслонка дымохода печи).

В деревне Сороги сотрудники МЧС спасли женщину


Slutsk-Gorod.by

 
 
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4 марта в 09:47 спасателям поступило сообщение о задымлении в жилом доме в деревне Сороги Слуцкого района. Прибывшие к месту вызова подразделения обнаружили плотное...
 
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