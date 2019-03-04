«Минск не дешевле Москвы». Капитан «Динамо» делится впечатлениями от сезона и жизни в Беларуси

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко завершал регулярный чемпионат КХЛ в статусе капитана «Динамо». После скомканного сезона и непопадания в плей-офф SPORT.TUT.BY пригласил Алексея на честный разговор. Далее — много о жизни в Беларуси, патриотизме, разных скоростях Минска и Москвы и странной привычке восточных славян угождать иностранцам.





«Не вижу большой разницы между русскими и белорусами. Мы даже ругаемся одинаково»

На интервью 38-летний Терещенко пришел в футболке с цитатой Виталия Мутко на английском.

— Эти слова Виталий Леонтьевич произнес после того, как Россия получила право проведения чемпионата мира по футболу, — поясняет Алексей. — Футболку мне подарили. Вообще, я редко ношу одежду с национальной символикой — разве что иногда надеваю спортивную куртку с надписью «Россия», которая осталась еще со временем выступлений за сборную. Но выбираю такую одежду, потому что она комфортная, а не ради демонстрации своих идей и взглядов. Я считаю, что каждый человек должен быть патриотом в душе. Внешние атрибуты, по моему мнению, это популизм.

— У вас с английским намного лучше, чем у Виталия Мутко?

— Не думаю. В это надо вкладывать силы и время. Я учил английский лет 20 назад. В школьные годы не понимал, зачем мне иностранный язык. К сожалению, многие вещи в жизни понимаешь с опозданием.

— До подписания контракта с «Динамо» были поводы заглянуть в Беларусь?

— Поводы-то были — в Минске живет моя тетя. Но я никогда не приезжал погостить, только на сборы с командой. Более-менее познакомился с городом лишь в декабре, когда перешел в «Динамо».





— А белорусский язык понимаете?

— Когда слышу объявления в аэропорту, кое-что понимаю. Но не все, конечно. В Минске я встречал мало белорусскоязычных людей. Проблема ли это? Каждый человек сам должен решить, на каком языке ему комфортней общаться. Главное, чтобы не было запрета.

— Поделитесь одним-двумя самыми яркими впечатлениями за три месяца в Минске?

— Честно говоря, не заметил больших различий между Россией и Беларусью. И у вас, и у нас стоят те же памятники архитектуры, Великой Отечественной войны. Нас объединяет история. В Беларуси чтят память великого прошлого, и это радует. Но что-то кардинально отличающееся от России мне выделить сложно. Даже между нашими людьми не вижу разницы, вот правда. Мы с вами и ругаемся одинаково (смеется).

«Легионеры должны учить русский или белорусский. А то еще переводчика им подавай»





— Шарль Лингле, который отыграл в «Динамо» шесть лет, говорил , что Россия шокирует намного больше, чем Беларусь.

— Мне просто интересно, чем его так шокировала Россия? Не понимаю иностранцев, которые негативно высказываются о России или Беларуси. Пускай сначала посмотрят, что у них происходит. Когда мы в двадцать первом веке приезжаем на матч Евротура в Швецию и принимаем душ в холодной воде, это нормально?

В Америке я тоже бывал. В 2014 году мы с семьей три месяца прожили в Майами. Так там шаг влево от центра города — уже гетто. Цены на здоровую пищу — огромные. Один поход в магазин обходится в 300 долларов — просто катастрофа. Дети приходят на пляж, а там бегают обнаженные гомосексуалы. Ну что это такое? В общем, хорошо там, где нас нет. Надо спокойно относиться к высказываниям иностранцев, которые приезжают в наши страны зарабатывать деньги. Именно зарабатывать, а не играть.

— В раздевалке «Динамо» есть разделение на своих и иностранцев?

— Знаете, какая существует проблема? И в России, и в Беларуси иностранцам все время стараются угодить. Нашу порядочность порой принимают за слабость. Иностранцам подстилают соломки, чтобы мягко было падать. Мне же кажется, что легионеры сперва должны доказать своей работой, что заслуживают такого отношения. В сезоне 2014/2015 «Динамо» вышло в плей-офф и проиграло «Йокериту» в серии 1:4. Мне кажется, это во многом случилось потому, что в команде было много [немотивированных] иностранцев, тренировал команду тоже иностранец (Любомир Покович. — Прим. TUT.BY). А за плей-офф, извините, не платят.





— Вы против засилия легионеров?

— Я не за и не против. Просто считаю, что основой команды, ее лидерами должны быть свои ребята с опытом и именем, которые действительно готовы выкладываться на льду. Я уже и белорусским хоккеистам, тем же братьям Костицыным, Сане Китарову, Артему Волкову, говорил: «Вы здесь — дома. Все равно всех собак повесят на вас». Именно они должны задавать тон и показывать иностранцем, как здесь нужно пахать. Надо, чтобы легионеры сразу понимали: в этой команде надо забивать и ложиться под шайбы.

А еще считаю, что иностранцы в «Динамо» должны учить русский или белорусский язык. А то еще переводчика им подавай. Когда приезжаешь за границу, нам говорят: «Учи язык». Пускай они здесь тоже учат — одинаковые правила должны работать и в обратном направлении.

— Можете привести пример легионеров «Динамо», к которым меньше всего претензий?

— Я сам игрок, к тому же иностранец, поэтому приводить такие примеры некорректно. Считаю, что всегда выигрывают не личности, а команда. И иностранцы должны становиться частью этой команды. А в «Динамо» получается так, что всего нескольких легионеров за всю историю вспоминают добрым словом.

— Вы как капитан старались изменить подобострастное отношение к иностранцам?

— Конечно. И могу вам честно сказать: в последних играх сезона у нас наконец появилась команда. Когда Саня Китаров ловит на себя по 10 шайб, то легионеры не могут играть по-другому, без такой же отдачи.





«Из-за санкций пришлось отказаться от американского мяса»

— В интервью вы как-то называли Москву одним из лучших городов Европы. Объясните, почему?

— Если вы там недавно бывали, то сами видели инфраструктуру, пешеходные зоны, бары в центре, как на вашей Зыбицкой, где отдыхают люди. В Москву вкладывают средства, все сделано для гостей столицы. Я вот недавно летал в Париж и пришел в легкое недоумение. Десять лет назад это был другой город, а сейчас я увидел грязный Париж, с большим количеством иммигрантов и вытоптанной травой в парках у Сены.

— Не испытываете дискомфорта из-за масштабов Москвы?

— Двухмиллионный Минск нельзя сравнивать с Москвой с населением 18 миллионов. Это города совсем разных масштабов — у вас, конечно, поспокойнее. Москва как город для жизни мне нравится. Я там вырос и знаю, как лучше проехать, как объехать, в какой магазин, театр и ресторан сходить. Сейчас мы с семьей живем за городом в 14 километрах от МКАД. Конечно, иногда случается: поехал в Москву и заблудился. Такие переезды отнимают здоровье и силы. Хотя в выходной, когда нет большого движения, могу добраться до центра минут за 25.





— В Минске жизнь дешевле, чем в Москве?

— Мне кажется, по ценам эти города примерно сопоставимы. На фоне России жизнь в Беларуси не выглядит дешевле. Понятно, что белорусские продукты покупать здесь выгоднее, а вот на импортные товары цены примерно одинаковые. В России, кстати, есть магазины с белорусскими продуктами. Я туда иногда заглядываю за картошкой и домашними колбасками.

В Минске в основном питаюсь в отеле или в фан-доме «Динамо». Я ведь живу в отеле, а не в съемной квартире. Но от ресторанной еды не успел устать. Если выпадало два выходных подряд, летал домой на блинчики к жене (улыбается).

— Продуктовая корзина вашей семьи сильно изменилась из-за санкций?

— Пришлось перейти на российское мясо. Раньше, честно признаюсь, покупал американское. Хотя, оказалось, воронежское не уступает по качеству. Сыры в основном привозим из Европы. Хотя и в Москве на рынке реально найти французский сыр. В Москве, если захотеть, можно найти все, как и в Минске.

«К сожалению, в школе нам не рассказывали, как образовалась Беларусь»

— Что, на ваш взгляд, может привлечь туристов в Беларусь?

— История. К сожалению, я ничего не знаю о Беларуси до советского периода, не знаю, как образовалась Беларусь. Нам не рассказывали об этом в школе. Но чего стоит история Великой Отечественной войны, такие памятники, как Брестская крепость. Я вам честно скажу: что нас с вами отличает — так это сильный дух. Я считаю, что белорусы, русские и украинцы — все из одного теста. Мы вместе прошли через многое. И если бы не этот сильный дух, нас бы уже давно смели.





— Как относитесь к информации в западных СМИ о том, что Россия может поглотить Беларусь?

— Они уже одних столкнули лбами, теперь хотят других рассорить. Надо разделять большую политику и человеческие отношения. Я лично не слышал, чтобы в России говорили об объединении, для меня это новая информация. Но, знаете, если захотят объединиться, нас с вами даже не спросят. Когда Советский Союз разваливали, кого-то спросили? Поехали, подписали соглашение в Беловежской пуще и сообщили, что теперь живем в другой стране.

— Каким источникам информации вы сегодня доверяете?

— Читаю РИА Новости, РБК, Вести и пропускаю все через собственную призму. Понимаю, что каждый искажает информацию в ту или иную сторону. Но, если задумываться о том, кто владелец издания и какие интересы преследует, можно заблудиться в этом лабиринте.