Посол России в Беларуси Михаил Бабич считает, что представители бизнеса должны определять повестку созданной в декабре прошлого года по решению президентов двух стран группы по интеграции "Орешкин-Крутой".

"Они (группа "Орешкин-Крутой" - ИФ) будут заниматься аппаратной работой, а вся "подложка" - статистика, аналитика - будет формироваться на этой площадке", - заявил М.Бабич, выступая во вторник в Минске на заседании белорусской части белорусско-российского делового совета, созданного в декабре прошлого года руководством торгово-промышленных палат двух стран.

По мнению посла, такой подход будет представлять собой "удачную синергию - бизнес будет формировать повестку для чиновничьих групп".

"Работе этого совета мы придаем огромное значение", - подчеркнул М.Бабич.

Он напомнил, что белорусско-российский деловой совет состоит из двух частей. В декабре прошлого года состоялись установочные чертежи заседания национальных частей совета. С белорусской стороны совет возглавляет известный предприниматель, гендиректор СП "Санта Импэкс Брест" Александр Мошенский, с российской - председатель совета директоров "Уралхима", уроженец Беларуси Дмитрий Мазепин.

Дальнейшая работа совета, по инициативе посла, продолжилась без присутствия СМИ.

Между тем, исполнительный директор делового совета с российской стороны Ринат Гизатулин, приглашенный на заседание белорусской части, перед заседанием заявил журналистам, что в рамках совета предприниматели обсуждают исключительно предметные вопросы делового сотрудничества, не вникая в системные противоречия между Беларусью и Россией. "Более глобальные вопросы не являются предметом нашего обсуждения, у нас бизнес с бизнесом встречается", сказал Р.Гизатулин.

По его словам, в настоящее время основными темами для обсуждения в рамках делового совета является корректировка нормативных актов в двух странах с целью расширения возможностей взаимного доступа на рынки госзакупок, а также отмена ограничений на поставки российских кормовых смесей в Беларусь.

Р.Гизатулин также сообщил, что первое совместное заседание делового совета предпринимателей Беларуси и России состоится в июне-июле, либо в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге, либо "в рамках совета регионов, который будет проходить в июле".