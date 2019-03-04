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На Комаровском рынке в среду действуют скидки 20%

05.03.2019 11:33 — Разное | Интерфакс  
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Каждую среду на Комаровском рынке продукты питания и другие товары предлагаются со скидкой в 20%, сообщает официальный сайт торговой организации. 6 марта такую скидку предложат несколько десятков торговых точек.

Овощи, фрукты, зелень

Сезонная часть рынка, сектор 1, ряд 1, место для торговли № 16.

Сезонная часть рынка, сектор 1, ряд 6, место для торговли № 15.

Сезонная часть рынка, сектор 1, ряд 8, место для торговли № 1.

Сезонная часть рынка, сектор 1, ряд 9, место для торговли № 1.

Сезонная часть рынка, сектор 2, ряд 1, место для торговли № 4, 8.

Сезонная часть рынка, сектор 2, ряд 4, место для торговли № 7.

Сезонная часть рынка, сектор 2, ряд 5, место для торговли № 11.

Сезонная часть рынка, сектор 2, ряд 5, место для торговли № 13.

Кондитерские изделия

Крытая часть рынка первый этаж, торговый  объект № 3.1.

Крытая часть рынка первый этаж, торговый  объект № 6, 12.

Крытая часть рынка первый этаж, торговый объект № 35.1.

Крытая часть рынка антресольный этаж, торговый объект № 102.

Крытая часть рынка антресольный этаж, торговый объект № 105, 116.

Крытая часть рынка антресольный этаж, торговый объект № 110, 117.

Крытая часть рынка, сектор 1, ряд 2, место для торговли № 37, 38.

Крытая часть рынка, сектор 1, ряд 4, место для торговли № 44, 45/1/2.

Сезонная часть рынка, сектор № 5, магазин № 2.

Сезонная часть рынка, сектор № 5, магазин № 13.

Колбасные изделия, сало соленое

Крытая часть рынка, сектор 2, ряд 7, место для торговли № 1, 8.

Крытая часть рынка сектор 2, ряд 7, места для торговли № 4.

Крытая часть рынка, сектор 2, ряд 7, место для торговли № 9.

Крытая часть рынка, сектор 2, ряд 7, место для торговли № 15.

Крытая часть рынка, сектор 2, ряд 7, место для торговли № 17.

Сезонная часть рынка, сектор № 5, магазин № 1.

Птица и полуфабрикаты из мяса птицы

Крытая часть рынка, сектор 4, ряд 14, места для торговли № 3, 4.

Сезонная часть рынка, сектор 5, магазин № 3.

Сезонная часть рынка, сектор 5, магазин № 5.

Специи

Крытая часть рынка, антресольный этаж, торговый объект № 46.

Бакалейные товары

Крытая часть рынка сектор 2, ряд 8, места для торговли № 4.

Сезонная часть рынка, сектор 2, ряд 10, торговый объект № 14.

Свежемороженая рыба

Сезонная часть рынка, сектор 4, ряд 2, место для торговли № 12.

Сезонная часть рынка, сектор 4, ряд 5, место для торговли № 13.

Сезонная часть рынка, сектор 5, магазин № 11.

Молочная продукция

Крытая часть рынка, сектор 3, ряд 9, место для торговли № 14.

Крытая часть рынка, сектор 3, ряд 9, место для торговли № 22, 23.

Крытая часть рынка, сектор 3, ряд 10, место для торговли № 24.

Товары для животных

Сезонная часть рынка сектор 1, ряд 10, торговый объект  № 13.

Косметика

Крытая часть рынка, антресольный этаж, торговый объект № 118.

Цветы искусственные

Сезонная часть рынка, сектор 4, ряд 1, место для торговли № 2.

Сухофрукты

Крытая часть рынка, первый этаж, торговый объект № 7.

Крытая часть рынка, первый этаж, торговый объект № 8.1.

Крытая часть рынка, первый этаж, торговый объект № 11.1.

Крытая часть рынка, первый этаж, торговый объект № 22.1.

Сезонная часть рынка, сектор 3, ряд 7, место для торговли № 3.

Мед

Крытая часть рынка сектор 1, ряд 2, место для торговли № 32/1.

Соления

Крытая часть рынка, сектор 1, ряд 1, место для торговли № 1, 48.

Сезонная часть рынка, сектор 3, ряд 1, место для торговли № 30.

Чай, кофе

Крытая часть рынка, 1 этаж, магазин № 14.1.

Крытая часть рынка, 1 этаж, магазин № 33.

 
 
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Каждую среду на Комаровском рынке продукты питания и другие товары предлагаются со скидкой в 20%, сообщает официальный сайт торговой организации. 6 марта такую...
 
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