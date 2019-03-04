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На Комаровском рынке в среду действуют скидки 20%
Каждую среду на Комаровском рынке продукты питания и другие товары предлагаются со скидкой в 20%, сообщает официальный сайт торговой организации. 6 марта такую скидку предложат несколько десятков торговых точек.
Овощи, фрукты, зелень
Сезонная часть рынка, сектор 1, ряд 1, место для торговли № 16.
Сезонная часть рынка, сектор 1, ряд 6, место для торговли № 15.
Сезонная часть рынка, сектор 1, ряд 8, место для торговли № 1.
Сезонная часть рынка, сектор 1, ряд 9, место для торговли № 1.
Сезонная часть рынка, сектор 2, ряд 1, место для торговли № 4, 8.
Сезонная часть рынка, сектор 2, ряд 4, место для торговли № 7.
Сезонная часть рынка, сектор 2, ряд 5, место для торговли № 11.
Сезонная часть рынка, сектор 2, ряд 5, место для торговли № 13.
Кондитерские изделия
Крытая часть рынка первый этаж, торговый объект № 3.1.
Крытая часть рынка первый этаж, торговый объект № 6, 12.
Крытая часть рынка первый этаж, торговый объект № 35.1.
Крытая часть рынка антресольный этаж, торговый объект № 102.
Крытая часть рынка антресольный этаж, торговый объект № 105, 116.
Крытая часть рынка антресольный этаж, торговый объект № 110, 117.
Крытая часть рынка, сектор 1, ряд 2, место для торговли № 37, 38.
Крытая часть рынка, сектор 1, ряд 4, место для торговли № 44, 45/1/2.
Сезонная часть рынка, сектор № 5, магазин № 2.
Сезонная часть рынка, сектор № 5, магазин № 13.
Колбасные изделия, сало соленое
Крытая часть рынка, сектор 2, ряд 7, место для торговли № 1, 8.
Крытая часть рынка сектор 2, ряд 7, места для торговли № 4.
Крытая часть рынка, сектор 2, ряд 7, место для торговли № 9.
Крытая часть рынка, сектор 2, ряд 7, место для торговли № 15.
Крытая часть рынка, сектор 2, ряд 7, место для торговли № 17.
Сезонная часть рынка, сектор № 5, магазин № 1.
Птица и полуфабрикаты из мяса птицы
Крытая часть рынка, сектор 4, ряд 14, места для торговли № 3, 4.
Сезонная часть рынка, сектор 5, магазин № 3.
Сезонная часть рынка, сектор 5, магазин № 5.
Специи
Крытая часть рынка, антресольный этаж, торговый объект № 46.
Бакалейные товары
Крытая часть рынка сектор 2, ряд 8, места для торговли № 4.
Сезонная часть рынка, сектор 2, ряд 10, торговый объект № 14.
Свежемороженая рыба
Сезонная часть рынка, сектор 4, ряд 2, место для торговли № 12.
Сезонная часть рынка, сектор 4, ряд 5, место для торговли № 13.
Сезонная часть рынка, сектор 5, магазин № 11.
Молочная продукция
Крытая часть рынка, сектор 3, ряд 9, место для торговли № 14.
Крытая часть рынка, сектор 3, ряд 9, место для торговли № 22, 23.
Крытая часть рынка, сектор 3, ряд 10, место для торговли № 24.
Товары для животных
Сезонная часть рынка сектор 1, ряд 10, торговый объект № 13.
Косметика
Крытая часть рынка, антресольный этаж, торговый объект № 118.
Цветы искусственные
Сезонная часть рынка, сектор 4, ряд 1, место для торговли № 2.
Сухофрукты
Крытая часть рынка, первый этаж, торговый объект № 7.
Крытая часть рынка, первый этаж, торговый объект № 8.1.
Крытая часть рынка, первый этаж, торговый объект № 11.1.
Крытая часть рынка, первый этаж, торговый объект № 22.1.
Сезонная часть рынка, сектор 3, ряд 7, место для торговли № 3.
Мед
Крытая часть рынка сектор 1, ряд 2, место для торговли № 32/1.
Соления
Крытая часть рынка, сектор 1, ряд 1, место для торговли № 1, 48.
Сезонная часть рынка, сектор 3, ряд 1, место для торговли № 30.
Чай, кофе
Крытая часть рынка, 1 этаж, магазин № 14.1.
Крытая часть рынка, 1 этаж, магазин № 33.
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Каждую среду на Комаровском рынке продукты питания и другие товары предлагаются со скидкой в 20%, сообщает официальный сайт торговой организации. 6 марта такую...
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