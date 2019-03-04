Лукашенко: мы не должны смотреть на НАТО как на врагов

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за налаживание взаимоуважительных отношений с НАТО.

"Три государства, граничащие с Беларусью, являются членами Североатлантического альянса. А Украина страстно, яростно стремится туда. Это определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия", - сказал А.Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник в Минске.

Президента цитирует госагентство БелТА .

При этом глава государства отметил, что ни Беларуси, ни ее соседям новые разделительные линии не нужны.

"Поэтому следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов", - подчеркнул А.Лукашенко.