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Процесс евразийской интеграции поворачивается вспять - Лукашенко

05.03.2019 11:24 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает отсутствие прогресса в развитии евразийской интеграции.

"Многие экономические вопросы из повестки Союзного государства перенесены на площадку ЕАЭС. К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся", - сказал А.Лукашенко на  совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник в Минске.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. А отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой", - заметил глава государства.

Он подчеркнул, что перед ЕАЭС ставились и другие важные цели - создание общего рынка и равных условий. "Может быть, необходимо вернуться к пакетному принципу в решении острых вопросов, а также при устранении барьеров и ограничений? Ответ на этот вопрос важен для будущего евразийской интеграции", - считает А.Лукашенко.

Президент также отметил, что ключевым рынком для Беларуси остается регион СНГ, где хорошо знают отечественную продукцию. "Сюда я добавлю Украину и Грузию, с которыми у нас большой масштаб и объем торговли и добрые отношения", - сказал глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает отсутствие прогресса в развитии евразийской интеграции.
 
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