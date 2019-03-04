Беларусь привержена союзному строительству с Россией, но только на равных условиях – Лукашенко

Беларусь сохраняет приверженность идее союзного строительства с Россией, но только на равных условиях, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник в Минске.

"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных других принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым", - сказал А.Лукашенко.

Президента цитирует госагентство "БелТА" .

При этом глава государства напомнил, что российское руководство выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции. "Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще", - сказал он.

"Нам нужно еще раз проанализировать, где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать", - добавил президент.

Кроме того, А.Лукашенко отметил, что исторически самое широкое поле для взаимодействия у Беларуси сложилось с Россией. Но вследствие этого присутствует и значительный набор постоянно возникающих вопросов, которые необходимо обсуждать и решать. "Самые актуальные проблемы находятся сегодня в экономической сфере. В иных других проблем практически не существует", - подчеркнул он.