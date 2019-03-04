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"Белгоспищепром" увеличивает поставки продукции на рынки стран Азии

05.03.2019 11:12 — Разное | Интерфакс  
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Предприятия "Белгоспищепрома" в 2018 году увеличили экспорт в Китай в 1,6 раза, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" первый заместитель председателя концерна Игорь Шустов.

"Нам удалось улучшить сотрудничество на перспективном азиатском направлении, значительно нарастив поставки в целом в страны Азии (в 2018 году поставлено продукции более чем на $22,5 млн, прирост к 2012 году в 1,7 раза"), - сказал И.Шустов.

Так, в прошлом году впервые товары предприятий концерна были представлены потребителям Камбоджи, Шри-Ланки, Малайзии и Индонезии.

"В 2018 году в целом по концерну мы неплохо сработали в части экспорта в Китай: доведенное задание было выполнено  уже по итогам 10 месяцев. Темп роста экспорта в эту страну в 2018 году составил 156,7%", - уточнил собеседник.

В части поставок в Китай наибольший вклад внес ОАО "Витебский МЭЗ". "Основным экспортным направлением масложировой отрасли является поставка рапсового масла. В прошлом году мы поставили в Китай 1 тыс. тонн масла, в текущем году уже удвоили эту цифру, и в ближайшем будущем планируем выйти на серьезные объемы", - рассказал И.Шустов, добавив, что "вся необходимая подготовительная работа для этого проведена".

Он также отметил увеличение вдвое поставок предприятиями кондитерской и алкогольной отраслей. "Специально для китайского рынка нами разработаны рецептуры водок с содержанием спирта 69% и 77%. Мы уже начали поставки этой продукции в Китай и понемногу прирастаем", - добавил И.Шустов.

 
 
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Предприятия "Белгоспищепрома" в 2018 году увеличили экспорт в Китай в 1,6 раза, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" первый заместитель председателя концерна Игорь...
 
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