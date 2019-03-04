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Выставка "Джаз! Коты! Весна!" открывается в Минске

05.03.2019 11:10 — Разное | Интерфакс  
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Национальный центр современных искусств приглашает белорусских зрителей посетить интересный и яркий выставочный проект "Джаз! Коты! Весна!", открытие которого состоится 7 марта по адресу: пр-т Независимости, 47. На выставке будут представлены работы с изображением кота или кошки, а также ярких весенних цветов и эмоциональных абстракций.

Выставка "Джаз! Коты! Весна!" открывается в Минске
Кошки и коты в своей самодостаточности всегда притягивали внимание людей. Короткошерстные и похожие на меховые комки, чердачные и комнатные, голодные и сытые, весной они начинают жить в едином ритме, как и вся природа, пробуждающая от сна. Не зря каждую весну появляется отдельная порода котов – мартовских, оглашающих улицы городов и сёл истошным весенним кличем.

Весна несёт разнообразие цвета, ощущений, новых ожиданий и радостных встреч. Весна – время, когда пора что-то изменить и измениться самим. А импровизация и ритм джаза как ничто другое лучше соответствует весеннему настроению, когда хочется подчиниться импульсивным порывам и поступкам.

В выставке примут участие звезды белорусской эстрады, медиа-персоны и знаменитые люди Беларуси.

Работа выставочного проекта планируется с 7 по 31 марта 2019 года.

 
 
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Национальный центр современных искусств приглашает белорусских зрителей посетить интересный и яркий выставочный проект "Джаз! Коты! Весна!", открытие которого...
 
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