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Выставка "Джаз! Коты! Весна!" открывается в Минске
Национальный центр современных искусств приглашает белорусских зрителей посетить интересный и яркий выставочный проект "Джаз! Коты! Весна!", открытие которого состоится 7 марта по адресу: пр-т Независимости, 47. На выставке будут представлены работы с изображением кота или кошки, а также ярких весенних цветов и эмоциональных абстракций.
Весна несёт разнообразие цвета, ощущений, новых ожиданий и радостных встреч. Весна – время, когда пора что-то изменить и измениться самим. А импровизация и ритм джаза как ничто другое лучше соответствует весеннему настроению, когда хочется подчиниться импульсивным порывам и поступкам.
В выставке примут участие звезды белорусской эстрады, медиа-персоны и знаменитые люди Беларуси.
Работа выставочного проекта планируется с 7 по 31 марта 2019 года.
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Национальный центр современных искусств приглашает белорусских зрителей посетить интересный и яркий выставочный проект "Джаз! Коты! Весна!", открытие которого...
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