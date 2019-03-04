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На БУТБ совершена самая крупная сделка года с металлоконструкциями
05.03.2019 12:34 — Разное | Ежедневник
«Мостострой» купил на БУТБ металлоконструкций на 13,3 млн рублей.
ОАО «Мостострой» закупило продукции на 13,3 млн рублей. Их поставит беларусский производитель. Всего в торгах участвовало шесть поставщиков.
Металлоконструкции куплены для строительства автомобильного моста через СОЖ.
Как сообщает БУТБ, в прошлом году ОАО «Мостострой» покупал через биржу значительные объемы металлопродукции. Размер сделок тогда составил 3,9 и 5 млн рублей.
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«Мостострой» купил на БУТБ металлоконструкций на 13,3 млн рублей.
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