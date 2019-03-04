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На БУТБ совершена самая крупная сделка года с металлоконструкциями

05.03.2019 12:34 — Разное | Ежедневник  
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На БУТБ совершена самая крупная сделка года с металлоконструкциями

«Мостострой» купил на БУТБ металлоконструкций на 13,3 млн рублей.

ОАО «Мостострой» закупило продукции на 13,3 млн рублей. Их поставит беларусский производитель. Всего в торгах участвовало шесть поставщиков.

Металлоконструкции куплены для строительства автомобильного моста через СОЖ.

Как сообщает БУТБ, в прошлом году ОАО «Мостострой» покупал через биржу значительные объемы металлопродукции. Размер сделок тогда составил 3,9 и 5 млн рублей.

 
 
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«Мостострой» купил на БУТБ металлоконструкций на 13,3 млн рублей.
 
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