На БУТБ совершена самая крупная сделка года с металлоконструкциями





«Мостострой» купил на БУТБ металлоконструкций на 13,3 млн рублей.

ОАО «Мостострой» закупило продукции на 13,3 млн рублей. Их поставит беларусский производитель. Всего в торгах участвовало шесть поставщиков.

Металлоконструкции куплены для строительства автомобильного моста через СОЖ.

Как сообщает БУТБ, в прошлом году ОАО «Мостострой» покупал через биржу значительные объемы металлопродукции. Размер сделок тогда составил 3,9 и 5 млн рублей.