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В Канаде подростки спасли ребёнка, сорвавшегося с подъёмника на канатной дороге
Новости Канады. Невероятная история произошла неподалеку от Ванкувера на горнолыжном курорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Восьмилетний мальчик выскользнул из кресла и повис в воздухе. Увидев случившееся, подростки натянули кусок заградительной сетки и попросили ребенка сбросить лыжи и прыгнуть вниз. В результате мальчик был спасен.
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Новости Канады. Невероятная история произошла неподалеку от Ванкувера на горнолыжном курорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восьмилетний мальчик...
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