В Канаде подростки спасли ребёнка, сорвавшегося с подъёмника на канатной дороге

Новости Канады. Невероятная история произошла неподалеку от Ванкувера на горнолыжном курорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Восьмилетний мальчик выскользнул из кресла и повис в воздухе. Увидев случившееся, подростки натянули кусок заградительной сетки и попросили ребенка сбросить лыжи и прыгнуть вниз. В результате мальчик был спасен.







