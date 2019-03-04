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В Витебске столкнулись Cadillac и автобус, погиб пассажир легковушки

05.03.2019 11:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Витебске столкнулись автобус и легковой автомобиль.    

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла ночью четвертого марта на пл. Ленина в областном центре.    

За рулем автомобиля Cadillac находился 33-летний мужчина. Он был в нетрезвом состоянии – 1,5 промилле – и столкнулся с рейсовым автобусом МАЗ, за рулем которого был 61-летний мужчина.    

В Витебске столкнулись Cadillac и автобус, погиб пассажир легковушки
Фото: vk.com/vitebsk__jai  

В результате аварии 34-летний пассажир легковушки скончался на месте от полученных травм. Точная причина смерти, а также техническое состояние транспортного средства будут установлены после проведения экспертиз.    

В начале марта в Толочинском районе при столкновении легковушки с двумя фурами погиб водитель (читать далее).    
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске столкнулись автобус и легковой автомобиль.     По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла ночью четвертого...
 
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