В Витебске столкнулись Cadillac и автобус, погиб пассажир легковушки

Новости Беларуси. В Витебске столкнулись автобус и легковой автомобиль.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла ночью четвертого марта на пл. Ленина в областном центре.

За рулем автомобиля Cadillac находился 33-летний мужчина. Он был в нетрезвом состоянии – 1,5 промилле – и столкнулся с рейсовым автобусом МАЗ, за рулем которого был 61-летний мужчина.



Фото: vk.com/vitebsk__jai

В результате аварии 34-летний пассажир легковушки скончался на месте от полученных травм. Точная причина смерти, а также техническое состояние транспортного средства будут установлены после проведения экспертиз.