|
В Витебске столкнулись Cadillac и автобус, погиб пассажир легковушки
Новости Беларуси. В Витебске столкнулись автобус и легковой автомобиль.
По
За рулем автомобиля Cadillac находился 33-летний мужчина. Он был в нетрезвом состоянии – 1,5 промилле – и столкнулся с рейсовым автобусом МАЗ, за рулем которого был 61-летний мужчина.
В результате аварии 34-летний пассажир легковушки скончался на месте от полученных травм. Точная причина смерти, а также техническое состояние транспортного средства будут установлены после проведения экспертиз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Витебске столкнулись автобус и легковой автомобиль. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла ночью четвертого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)