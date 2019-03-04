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Тело пропавшего мужчины обнаружили в водоеме под Пинском

05.03.2019 11:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пропавшего в конце прошлого года мужчину обнаружили в водоеме под Пинском.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский областной совет ОСВОД, тело было обнаружено днем четвертого марта у паромной переправы в трех метрах от берега.  

Водолазы Пинской спасательной станции извлекли тело мужчины на берег. Оно было передано правоохранителям.  

Личность погибшего была установлена. Им оказался 45-летний мужчина, житель Пинска. Он пропал 30 декабря минувшего года. С тех пор велись поиски мужчины, которые не приносили результатов.  

Погибшего опознала супруга.  

Накануне стало известно, что родственники опознали тело Николая Бетени, пропавшего в начале года в Брестском районе.  

Возбуждено уголовное дело (читать далее).  
 
 
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Новости Беларуси. Пропавшего в конце прошлого года мужчину обнаружили в водоеме под Пинском.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский областной совет ОСВОД,...
 
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