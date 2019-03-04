|
Тело пропавшего мужчины обнаружили в водоеме под Пинском
Новости Беларуси. Пропавшего в конце прошлого года мужчину обнаружили в водоеме под Пинском.
Как
Водолазы Пинской спасательной станции извлекли тело мужчины на берег. Оно было передано правоохранителям.
Личность погибшего была установлена. Им оказался 45-летний мужчина, житель Пинска. Он пропал 30 декабря минувшего года. С тех пор велись поиски мужчины, которые не приносили результатов.
Погибшего опознала супруга.
Накануне стало известно, что родственники опознали тело Николая Бетени, пропавшего в начале года в Брестском районе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пропавшего в конце прошлого года мужчину обнаружили в водоеме под Пинском. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский областной совет ОСВОД,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)