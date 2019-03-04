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Комплексная проверка Вооружённых Сил Беларуси завершена

05.03.2019 11:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Больше месяца длились штабные тренировки, учения различного уровня, в том числе и с боевой стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплексная проверка Вооружённых Сил Беларуси завершена

Всего в ходе проверки призывалось более 1300 военнослужащих запаса. В Генштабе отмечают, что еще рано говорить об итогах проверки. Идет сбор и обобщение данных, результатов стрельб и практического выполнения всех мероприятий.

Комплексная проверка Вооружённых Сил Беларуси завершена

Оценивается уровень подготовки подразделений и штабов, изучается системность недостатков, которые были выявлены и причины их появления.

Комплексная проверка Вооружённых Сил Беларуси завершена

Все проверяемые соединения и воинские части возвратились в пункты постоянной дислокации и приступили к постановке техники на хранение.
 
 
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Новости Беларуси. Больше месяца длились штабные тренировки, учения различного уровня, в том числе и с боевой стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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