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Комплексная проверка Вооружённых Сил Беларуси завершена
Новости Беларуси. Больше месяца длились штабные тренировки, учения различного уровня, в том числе и с боевой стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего в ходе проверки призывалось более 1300 военнослужащих запаса. В Генштабе отмечают, что еще рано говорить об итогах проверки. Идет сбор и обобщение данных, результатов стрельб и практического выполнения всех мероприятий.
Оценивается уровень подготовки подразделений и штабов, изучается системность недостатков, которые были выявлены и причины их появления.
Все проверяемые соединения и воинские части возвратились в пункты постоянной дислокации и приступили к постановке техники на хранение.
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Новости Беларуси. Больше месяца длились штабные тренировки, учения различного уровня, в том числе и с боевой стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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