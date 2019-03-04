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ОСВОД: толщина льда – не гарантия безопасности

05.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Начало марта хоть и не радует солнцем, но плюсовая температура уже преобладает. Все зимние забавы отошли в сторону, кроме рыбалки на льду. В связи с этим начальник водолазно-спасательной службы областной организации ОСВОД Юрий Костевич объясняет, чем опасен лед в это время года. 
 
Если посмотреть последнюю сводку, можно увидеть, что толщина льда на многих водоемах гродненского региона еще  позволяет выходить на него. И все-таки риск велик.
 
– Пока мы не можем запретить выходить рыбакам на лед, потому что в правилах четко прописано, при  какой толщине это можно делать, а она позволительная. Но погодные условия повлияли на структуру льда. Он стал более рыхлым, на его поверхности скапливается вода. Идет активное таяние, покрытие во многих местах с пробоинами, – подчеркнул Юрий Костевич.
 
ОСВОД: толщина льда – не гарантия безопасности
 
На реках лед сошел еще в конце февраля, начинает таять толща и  на озерах. Ледового покрытия уже нет на Юбилейном в Гродно и  на Городском озерах в Слониме. Рыхлый лед на озере Кань в Озерах. 
 
ОСВОД: толщина льда – не гарантия безопасности
 
На остальных водоемах толщина льда колеблется от 10 до 19 сантиметров и характеризуется он как прочный. Но каждому, кто выходит на лед, стоит внимательно осмотреть место,  куда ступает. Теперь толщина льда не всегда гарантия безопасности.
 
 
Теги: Гродно
 
 
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