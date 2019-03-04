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ОСВОД: толщина льда – не гарантия безопасности
05.03.2019 — Разное | Заря над Неманам
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Если посмотреть последнюю сводку, можно увидеть, что толщина льда на многих
– Пока мы не можем запретить выходить рыбакам на лед, потому что в правилах четко прописано, при какой толщине это можно делать, а она позволительная. Но погодные условия повлияли на структуру льда. Он стал более рыхлым, на его поверхности скапливается вода. Идет активное таяние, покрытие во многих местах с пробоинами, – подчеркнул Юрий Костевич.
На реках лед сошел еще в конце февраля, начинает таять толща и на озерах.
На остальных водоемах толщина льда колеблется от 10 до 19 сантиметров и характеризуется он как прочный. Но каждому, кто выходит на лед, стоит внимательно осмотреть место, куда ступает. Теперь толщина льда не всегда гарантия безопасности.
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ОСВОД: толщина льда – не гарантия безопасности
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