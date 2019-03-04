ОСВОД: толщина льда – не гарантия безопасности

Начало марта хоть и не радует солнцем, но плюсовая температура уже преобладает. Все зимние забавы отошли в сторону, кроме рыбалки на льду. В связи с этим начальник водолазно-спасательной службы областной организации ОСВОД Юрий Костевич объясняет, чем опасен лед в это время года.

водоемах гродненского региона еще позволяет выходить на него. И все-таки риск велик. Если посмотреть последнюю сводку, можно увидеть, что толщина льда на многихгродненского региона еще позволяет выходить на него. И все-таки риск велик.

– Пока мы не можем запретить выходить рыбакам на лед, потому что в правилах четко прописано, при какой толщине это можно делать, а она позволительная. Но погодные условия повлияли на структуру льда. Он стал более рыхлым, на его поверхности скапливается вода. Идет активное таяние, покрытие во многих местах с пробоинами, – подчеркнул Юрий Костевич.





Ледового покрытия уже нет на Юбилейном в На реках лед сошел еще в конце февраля, начинает таять толща и на озерах.на Юбилейном в Гродно и на Городском озерах в Слониме. Рыхлый лед на озере Кань в Озерах.





На остальных водоемах толщина льда колеблется от 10 до 19 сантиметров и характеризуется он как прочный. Но каждому, кто выходит на лед, стоит внимательно осмотреть место, куда ступает. Теперь толщина льда не всегда гарантия безопасности.