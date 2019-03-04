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Названы десять самых мощных Android-смартфонов февраля

05.03.2019 13:07 — Разное | Tut.by  
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Разработчики популярного теста AnTuTu, измеряющего производительность смартфонов, рассказали о десяти самых мощных аппаратах на Android за февраль. Об этом сообщает Gizmochina.

На десятом месте расположился прошлогодний флагман Xiaomi Mi 8 с процессором Snapdragon 845 — аппарату удалось набрать 296 тысяч очков. На девятой строчке расположился Xiaomi Black Shark Halo, на восьмом — игровой ASUS ROG Phohe. Последние два смартфона соответственно набрали по 297 тысяч баллов.

Седьмое-четвертое место в рейтинге занимают топовые устройства от Huawei и Honor — Honor Magic 2, Huawei Mate 20 X, Honor V20 и Huawei Mate 20. Все эти девайсы работают на фирменном 7-нм процессор Kirin 980. Из-за этого в тесте AnTuTu результаты аппаратов схожи — от 301 до 306 тысяч очков.

Третье место по производительности у Nubia Red Magic Mars, второе — у Lenovo Z5 Pro GT. Возглавляет рейтинг февраля топовый смартфон компании Xiaomi — Mi 9, который работает на топовом процессоре Snapdragon 855. Среди Android-аппаратов ему удалось поставить рекорд — 371 тысяча очков.

 
 
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В рейтинге в основном числятся аппараты китайских производителей.
 
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