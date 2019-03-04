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Названы десять самых мощных Android-смартфонов февраля
Разработчики популярного теста AnTuTu, измеряющего производительность смартфонов, рассказали о десяти самых мощных аппаратах на Android за февраль. Об этом
На десятом месте расположился прошлогодний флагман
Седьмое-четвертое место в рейтинге занимают топовые устройства от Huawei и Honor — Honor Magic 2,
Третье место по производительности у Nubia Red Magic Mars, второе — у Lenovo Z5 Pro GT. Возглавляет рейтинг февраля топовый смартфон компании Xiaomi — Mi 9, который работает на топовом процессоре Snapdragon 855. Среди Android-аппаратов ему удалось поставить рекорд — 371 тысяча очков.
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В рейтинге в основном числятся аппараты китайских производителей.
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