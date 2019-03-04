«Ислочь» оригинально представила своего первого бразильского новичка

Бывший полузащитник бразильского «Фламенго» Тео Майя Маркес де Оливейра перешел в «Ислочь», заключив трехлетнее соглашение. Пресс-служба клуба оригинально представила новобранца на своем YouTube-канале .

В видеоролике в формате переписки в вайбер-чате «Ислочи» проводится викторина, где предлагается угадать, кого добавил в клубную группу главный тренер команды Виталий Жуковский.

Тео Майя Маркес де Оливейра родился 29 января 1998 года в Рио-де-Жанейро. В раннем возрасте, как и многие бразильские игроки, занимался футзалом: до 13 лет выступал за детские команды «Флуминенсе и «Аудакс». В 2013 году перешел в футбольный клуб «Фламенго», в составе которого играл за все молодежные команды и завоевал много титулов. Самый престижный — это победа в Кубке штата Сан-Паулу среди юниоров до 20 лет, который является главным молодежным турниром в Бразилии.

После возвращения команды из Турции футболист прошел медосмотр и подписал 3-летний контракт с «Ислочью». Тео будет выступать под 21-м номером, сообщает официальный сайт «Ислочи».



Тео Майя Маркес де Оливейра. Фото: fcisloch.by

Тео: С Винисиусом я играл. Сейчас он выступает за мадридский «Реал»

Первый бразилец в составе «Ислочи» поделился с клубной пресс-службой впечатлениями после перехода в белорусскую команду.

— Почему решил перебраться на другой континент?

— У меня закончился контракт с футбольным клубом «Фламенго», а новый не предложили. Конкретных вариантов в Бразилии не было, поэтому вариант с «Ислочью» для меня был возможностью попасть в Европу, чтобы начать европейскую карьеру.

— Какие ожидания от выступления в «Ислочи»?

— Конечно же, хочу добиться с клубом максимума: как в чемпионате, так и в Кубке Беларуси. Также — завоевать место в основном составе. Все-таки это будет мой первый год во взрослом футболе, и мне важно показать, что я уже могу играть.

— Во время сбора в Пинске появилась новость о трагедии на базе «Фламенго». Как ты ее пережил?

— Напротив места, где случился пожар, была моя раздевалка. На протяжении всей карьеры во «Фламенго» я проходил это место. Я очень сильно принял к сердцу эту новость, как будто трагедия случилась где-то рядом. Может быть, мои слова дойдут до Бразилии. Я лично знал некоторых ребят, которые тогда погибли. Они были младше, но мы все время пересекались на территории тренировочного комплекса, в тренажерном зале. Знаю, что футболисты «Фламенго» еще долго будут играть в траурных повязках. Желаю клубу всего наилучшего, а также сил, чтобы это пережить.

— Ты понимаешь, чего от тебя требуют тренерский штаб, главный тренер?

— Не всегда есть возможность переводить с португальского на русский и наоборот. Я не на 100% понимаю то, что звучит на русском, но с помощью планшета и жестов знаю, куда должен двигаться. Думаю, как только выучу больше слов на русском языке, то все нюансы на футбольном поле устранятся. Изучение языка — это одна из первостепенных задач. Спасибо всем ребятам в команде, которые подсказывают мне слова на русском языке. Хотелось бы сказать спасибо нашему пресс-атташе, который помогал мне в Турции с изучением русского. Это неимоверно сложно, но постепенно мой словарный запас увеличивается.

— А как объяснишь повышенное внимание в инстаграме?

— У «Фланенго» есть много болельщиков как в социальных сетях, так и в реальной жизни — там десятки фан-клубов. Некоторые сообщества подписывались на мои новости, которые вплоть до сегодняшнего дня наблюдают за моей карьерой. С момента, когда я прилетел в Беларусь, за инстаграмом «Ислочи» стали следить мои друзья, а также ребята из различных фан-клубов, которые подписаны на всех футболистов «Фламенго».

— С кем из известных бразильских игроков пересекался на футбольном поле?

— Хуан, Диего, Эвертон Рибейро — это футболисты основного состава «Фламенго», с которыми я тренировался. С Винисиусом я играл. Сейчас он выступает за мадридский «Реал».

— И заключительный вопрос. Кто для тебя является кумиром?

— Слежу за Андреа Пирло с 2006 года. Мне он всегда нравился. Это тот человек, на которого я бы хотел равняться.