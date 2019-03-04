﻿ «Ислочь» оригинально представила своего первого бразильского новичка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ислочь» оригинально представила своего первого бразильского новичка

05.03.2019 13:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бывший полузащитник бразильского «Фламенго» Тео Майя Маркес де Оливейра перешел в «Ислочь», заключив трехлетнее соглашение. Пресс-служба клуба оригинально представила новобранца на своем YouTube-канале.

В видеоролике в формате переписки в вайбер-чате «Ислочи» проводится викторина, где предлагается угадать, кого добавил в клубную группу главный тренер команды Виталий Жуковский.

Тео Майя Маркес де Оливейра родился 29 января 1998 года в Рио-де-Жанейро. В раннем возрасте, как и многие бразильские игроки, занимался футзалом: до 13 лет выступал за детские команды «Флуминенсе и «Аудакс». В 2013 году перешел в футбольный клуб «Фламенго», в составе которого играл за все молодежные команды и завоевал много титулов. Самый престижный — это победа в Кубке штата Сан-Паулу среди юниоров до 20 лет, который является главным молодежным турниром в Бразилии.

После возвращения команды из Турции футболист прошел медосмотр и подписал 3-летний контракт с «Ислочью». Тео будет выступать под 21-м номером, сообщает официальный сайт «Ислочи».


Тео Майя Маркес де Оливейра. Фото: fcisloch.by

Тео: С Винисиусом я играл. Сейчас он выступает за мадридский «Реал»

Первый бразилец в составе «Ислочи» поделился с клубной пресс-службой впечатлениями после перехода в белорусскую команду.

— Почему решил перебраться на другой континент?

— У меня закончился контракт с футбольным клубом «Фламенго», а новый не предложили. Конкретных вариантов в Бразилии не было, поэтому вариант с «Ислочью» для меня был возможностью попасть в Европу, чтобы начать европейскую карьеру.

— Какие ожидания от выступления в «Ислочи»?

— Конечно же, хочу добиться с клубом максимума: как в чемпионате, так и в Кубке Беларуси. Также — завоевать место в основном составе. Все-таки это будет мой первый год во взрослом футболе, и мне важно показать, что я уже могу играть.

— Во время сбора в Пинске появилась новость о трагедии на базе «Фламенго». Как ты ее пережил?

— Напротив места, где случился пожар, была моя раздевалка. На протяжении всей карьеры во «Фламенго» я проходил это место. Я очень сильно принял к сердцу эту новость, как будто трагедия случилась где-то рядом. Может быть, мои слова дойдут до Бразилии. Я лично знал некоторых ребят, которые тогда погибли. Они были младше, но мы все время пересекались на территории тренировочного комплекса, в тренажерном зале. Знаю, что футболисты «Фламенго» еще долго будут играть в траурных повязках. Желаю клубу всего наилучшего, а также сил, чтобы это пережить.

— Ты понимаешь, чего от тебя требуют тренерский штаб, главный тренер?

— Не всегда есть возможность переводить с португальского на русский и наоборот. Я не на 100% понимаю то, что звучит на русском, но с помощью планшета и жестов знаю, куда должен двигаться. Думаю, как только выучу больше слов на русском языке, то все нюансы на футбольном поле устранятся. Изучение языка — это одна из первостепенных задач. Спасибо всем ребятам в команде, которые подсказывают мне слова на русском языке. Хотелось бы сказать спасибо нашему пресс-атташе, который помогал мне в Турции с изучением русского. Это неимоверно сложно, но постепенно мой словарный запас увеличивается.

— А как объяснишь повышенное внимание в инстаграме?

— У «Фланенго» есть много болельщиков как в социальных сетях, так и в реальной жизни — там десятки фан-клубов. Некоторые сообщества подписывались на мои новости, которые вплоть до сегодняшнего дня наблюдают за моей карьерой. С момента, когда я прилетел в Беларусь, за инстаграмом «Ислочи» стали следить мои друзья, а также ребята из различных фан-клубов, которые подписаны на всех футболистов «Фламенго».

— С кем из известных бразильских игроков пересекался на футбольном поле?

— Хуан, Диего, Эвертон Рибейро — это футболисты основного состава «Фламенго», с которыми я тренировался. С Винисиусом я играл. Сейчас он выступает за мадридский «Реал».

— И заключительный вопрос. Кто для тебя является кумиром?

— Слежу за Андреа Пирло с 2006 года. Мне он всегда нравился. Это тот человек, на которого я бы хотел равняться.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После возвращения команды из Турции футболист прошел медосмотр и подписал 3-летний контракт с «Ислочью».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске прошла областная олимпиада по ОБЖ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика