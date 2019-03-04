В Китае 128 людям с низким рейтингом запретили покидать страну

В Китае в прошлом году заблокировали около миллиона попыток приобрести билеты на общественный транспорт, пишет AP. Это связано с низким показателем социального рейтинга у некоторых граждан.



Что такое социальный рейтинг в Китае



Социальный рейтинг – это система, которая оценивает как граждан, так и организации Китая по определенным параметрам. Так власти выявляют, кто отвечает интересам государства, а кто – нет. Однако в качестве побочного эффекта это неминуемо приводит к тому, что права и свободы людей резко ограничиваются.



На территории Китая размещены 200 миллионов камер, и они наблюдают за каждым шагом того или иного жителя, давая оценку его действиям. А мобильные приложения анализируют поведение китайцев в сети. Лидерам рейтинга предоставляется VIP-обслуживание в отелях и аэропортах и множество других приятных бонусов. Те же, кто располагается на нижних строчках, исключаются из жизни общества. К этому шагу относятся по-разному: кто-то при перманентном наблюдении чувствует себя в безопасности, кто-то упрекает меру в нарушении прав человека и ее схожести с романом «1984» Оруэлла.



Как это работает



Правительство убеждено, что подобная система восстановит порядок, который так необходим после трех десятилетий экономических реформ. И она работает во всю: в 2018 году в Китае не продали более 17 миллионов авиабилетов и более 5 миллионов железнодорожных билетов, а за пределы страны запретили выезжать 128 гражданам. Кого-то вообще сажают под домашний арест. Причина проста: низкий рейтинг. Он падает при, например, неуплате налогов и штрафов или за выгул собаки без поводка.



Напомним, в январе мы писали о появившимся в Китае приложении, которое отслеживает должников поблизости. Но, видимо, на этом его функционал не заканчивается. Есть информация, что оно, скорее всего, еще побуждает китайцев сообщать, когда кто-то из окружения совершает действия, которые не соответствуют «социальному статусу» человека. Так, приложение нужно уведомить, если человек в частности купил себе вещь «не по карману». Но это не точно. Возможно, речь идет о двух разных алгоритмах, тем не менее, обе практики в Китае имуют место быть.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае 128 людям с низким рейтингом запретили покидать страну В Китае в прошлом году заблокировали около миллиона попыток приобрести билеты на общественный транспорт, пишет AP. Это связано с низким показателем социального...