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В Бресте прошли мероприятия, посвященные 102-й годовщине белорусской милиции

05.03.2019 13:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Эта внушительная дата была бы невозможна без людей, которые стояли у истоков становления современной милиции и посвятили свою жизнь охране спокойствия граждан.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64042.php

В Бресте прошли мероприятия, посвященные 102-й годовщине белорусской милиции

Перед началом торжественных мероприятий заместитель начальника УВД полковник милиции Виталий Тужиков встретился с членами семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Виталий Александрович также вручил медали «Жене офицера». Согласно Положению о медали, утвержденному Республиканским советом Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, эта награда учреждена в знак глубокого уважения и признания значительной роли жен офицеров, которые на протяжении службы сотрудников ОВД и военнослужащих при исполнении ими милицейского и воинского долга, являясь надежной опорой офицеров, обеспечивали благополучие и сохранность семейного очага, были верны, преданы и терпеливы в трудных жизненных ситуациях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64042.php

В Бресте прошли мероприятия, посвященные 102-й годовщине белорусской милиции

В неформальной обстановке Виталий Александрович пообщался с вдовами и матерями тех, кто трагически погиб и заверил их, что они всегда могут обратиться за помощью к руководству управления и их просьбы не останутся без внимания.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64042.php

В Бресте прошли мероприятия, посвященные 102-й годовщине белорусской милиции

Говоря о заслугах сотрудников милиции, которые навечно останутся в нашей памяти, Виталий Тужиков отметил, что вклад офицеров милиции в дело, которое они выбрали и достойно исполняли, бесценен, но, как было подчеркнуто на мероприятии, неоценимой была и роль их жен и матерей, которые всегда обеспечивали им надежный тыл, помощь и понимание. Память об ушедших из жизни сотрудниках милиции, ветеранах будет увековечена в обновленном Памятном знаке, который планируется открыть к 80‑летию УВД Брестского облисполкома, на этом в праздничный день сделал акцент председатель областного совета ветеранов ОВД и ВВ полковник милиции в отставке Георгий Длюбарский.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64042.php

В Бресте прошли мероприятия, посвященные 102-й годовщине белорусской милиции

Затем у Памятного знака сотрудникам ОВД, погибшим при исполнении служебного долга, состоялся митинг с участием руководства управления, сотрудников и ветеранов милиции Брестчины, руководителей и представителей взаимодействующих силовых структур. За тесное взаимодействие с правоохранительными органами Брестчины ряд сотрудников были отмечены медалями и грамотами ведомств.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64042.php

В Бресте прошли мероприятия, посвященные 102-й годовщине белорусской милиции

– Книга славы Брестской милиции хранит немало примеров проявления доблести и героизма. В неё вписаны имена ста пятидесяти четырёх погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции. К сожалению, сотрудники гибнут не только в военное время или при выполнении боевых заданий, но и при несении службы в мирное время. Мы гордимся ими и чтим их подвиг. Их служение Родине и народу – пример для всех сотрудников органов внутренних дел, – отметил, обращаясь к присутствующим, начальник УВД генерал-майор милиции Александр Астрейко. – И в этом году при подготовке к 80-летию образования УВД мы увековечим их имена рядом с этим памятным знаком. А близкие и родные героев всегда могут рассчитывать на нашу поддержку и посильную помощь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64042.php

В Бресте прошли мероприятия, посвященные 102-й годовщине белорусской милиции

Сотрудники милиции Брестчины и сегодня достойно продолжают дело борьбы с преступностью. В прошедшем 2018 году мы добились значимых результатов и в наших рядах есть те, на кого можно равняться.

Открывая наши торжественные мероприятия, поздравляю всех сотрудников милиции, их родных и близких с профессиональным праздником – 102-ой годовщиной образования Белорусской милиции и желаю здоровья, счастья, удачи и успехов в деле служения родной Беларуси, – подчеркнул Александр Вячеславович.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64042.php

В Бресте прошли мероприятия, посвященные 102-й годовщине белорусской милиции

Именно таким сотрудникам, которые ставят выполнение служебных задач намного выше личных интересов, Александр Вячеславович и приглашенные гости вручили награды.

Нагрудным знаком «Выдатник міліцыі» награждены милиционер роты ППСМ Ленинского РОВД г. Бреста прапорщик милиции Антон Бакушов. В этот день еще многие сотрудники и ветераны были награждены за свои заслуги в охране правопорядка и борьбе с преступностью: нагрудным знаком «За верность долгу и присяге» награжден ветеран органов внутренних дел полковник милиции в отставке Геннадий Николаевич Коняев, а нагрудным знаком «За вклад в укрепление правопорядка» награжден ветеран органов внутренних дел прапорщик милиции в запасе Леонид Кузьмич Дейнека.

В фойе актового зала сотрудниками ЦКВР УВД была представлена тематическая выставка фотоматериалов, подготовленная учреждением культуры Брестский областной краеведческий музей под названием «Брест-сквозь века», а также выставка художественной и публицистической литературы о деятельности милиции Брестчины «Честь, доблесть и слава», подобранная сотрудниками Брестской центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64042.php

В Бресте прошли мероприятия, посвященные 102-й годовщине белорусской милиции

В завершении праздничных мероприятий для всех присутствующих был подготовлен концерт, в котором приняли участие творческие коллективы: ансамбль Брестского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь «Спокойный город», оркестр войсковой части внутренних войск 5526, вокальный ансамбль Пинского РОВД, вокальная группа «Маленький принц» и образцовый ансамбль танца «Надежда». С музыкальным подарком стражей правопорядка поздравила Лидия Ковзель, она исполнила песню «Настоящим мужчинам посвящается…». В исполнении творческой группы УВД Брестчины была исполнена песня «Одна команда».

Закончился праздничный концерт памятным фотографированием.

 
Теги: Брест
 
 
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