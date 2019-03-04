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«На иных принципах союз невозможен». Президент рассказал о сотрудничестве с Россией и в рамках ЕАЭС

05.03.2019 13:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Александр Лукашенко отметил, что Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства с Россией, однако основным принципом соответствующего проекта является создание равных условий. Об этом президент заявил на совещании с руководством правительства и высших государственных органов, сообщает пресс-служба главы государства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64041.php

«На иных принципах союз невозможен». Президент рассказал о сотрудничестве с Россией и в рамках ЕАЭС

Фото: пресс-служба президента Беларуси

Об интеграции с Россией

«На иных других принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что исторически самое широкое поле для взаимодействия сложилось с Россией. Но вследствие этого присутствует и значительный набор постоянно возникающих вопросов, которые необходимо обсуждать и решать. «Самые актуальные проблемы находятся сегодня в экономической сфере. В иных других проблем практически не существует», — отметил белорусский лидер.

Глава государства также напомнил, что российское руководство выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции. «Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще», — сказал Александр Лукашенко.

«Нам нужно еще раз проанализировать, где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать», — добавил глава государства.

Об интеграции в рамках ЕАЭС

Президент обратил внимание также отсутствие прогресса в развитии евразийской интеграции. «Многие экономические вопросы из повестки Союзного государства перенесены на площадку ЕАЭС. К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. А отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой», — сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что перед ЕАЭС ставились и другие важные цели — создание общего рынка и равных условий. «Может быть, необходимо вернуться к пакетному принципу в решении острых вопросов, а также при устранении барьеров и ограничений? Ответ на этот вопрос важен для будущего евразийской интеграции», — считает белорусский лидер.

Президент также отметил, что ключевым рынком для Беларуси остается регион СНГ, где хорошо знают отечественную продукцию. «Сюда я добавлю Украину и Грузию, с которыми у нас большой масштаб и объем торговли и добрые отношения», — сказал Александр Лукашенко.

О вступлении в ВТО

Глава государства подчеркнул, что западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга. «Нам надо активнее преодолевать холод блокового противостояния продвижением идеи „интеграции интеграций“. Уникальное положение на стыке ЕАЭС и ЕС обязано приносить Беларуси пользу. В идеале западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга», — заявил белорусский лидер.

По его словам, сейчас происходит обратное — подвижки в диалоге с Западом вызывают раздражение в Москве и наоборот.

«К балансу мы придем только тогда, когда рынок ЕС для нас превратится в реальную альтернативу российскому не на бумаге, а на деле, по конкретным результатам», — подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что от вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию должны быть получены конкретные преимущества. «Не надо туда вступать ради того, чтобы вступить. И я не подпишу ни один документ по вступлению Беларуси в ВТО, пока мне на стол не будут положены конкретные преимущества от этого», — заявил белорусский лидер.

«В противном случае опять будем через некоторое время рыдать и стонать, как по ЕАЭС», — добавил глава государства.

 
 
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  Александр Лукашенко отметил, что Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства с Россией, однако основным принципом...
 
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