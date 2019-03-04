Брестчан приглашают присоединиться к озеленению города

В рамках выполнения поручения Президента Республики Беларусь, касающегося вопросов улучшения окружающей природной среды и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан, администрация Московского района города Бреста обращается к председателям ЖСПК, ТС, руководителям предприятий и организаций, неравнодушным гражданам поддержать инициативу о совместных усилиях по озеленению родного города и принять активное участие в посадке зеленых насаждений на дворовых и прилегающих территориях Московского района.



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Для получения необходимой консультации всем желающим рекомендуется обращаться в отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрация Московского района (рабочие телефоны: 55-68-65, 42-35-64, 41-15-56).



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Только вместе мы сделаем наш город краше и комфортнее для жизни, привлекательнее для гостей!