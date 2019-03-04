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Брестчан приглашают присоединиться к озеленению города

05.03.2019 13:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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В рамках выполнения поручения Президента Республики Беларусь, касающегося вопросов улучшения окружающей природной среды и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан, администрация Московского района города Бреста обращается к председателям ЖСПК, ТС, руководителям предприятий и организаций, неравнодушным гражданам поддержать инициативу о совместных усилиях по озеленению родного города и принять активное участие в посадке зеленых насаждений на дворовых и прилегающих территориях Московского района.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64040.php

Брестчан приглашают присоединиться к озеленению города

Для получения необходимой консультации всем желающим рекомендуется обращаться в отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрация Московского района (рабочие телефоны: 55-68-65, 42-35-64, 41-15-56).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64040.php

Брестчан приглашают присоединиться к озеленению города

Только вместе мы сделаем наш город краше и комфортнее для жизни, привлекательнее для гостей!

 
Теги: Брест
 
 
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