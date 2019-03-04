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Заочка вне конкурса и право выбора при распределении. Какие льготы хотят ввести для служивших в армии
05.03.2019 13:36 — Разное | Виртуальный Брест
Минобороны подготовлены и прорабатываются меры по повышению социального статуса военнослужащего срочной военной службы, сообщил на пресс-конференции 5 марта заместитель начальника управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Денис Федоров, передает корреспондент
Фото: Олег Киндар, TUT.BY
В частности, для граждан, прошедших военную службу, службу в резерве, предлагают:
— льготы при поступлении и обучении в учреждениях образования, в частности предоставление первоочередного права получения жилья в общежитии;
— право на обучение за счет средств республиканского бюджета на подготовительных отделениях вузов;
— преимущественное право на зачисление в учреждения высшего и среднего специального образования;
— право выбора при распределении после окончания учреждения высшего и среднего специального образования;
— право на поступление вне конкурса на заочную форму получения среднего специального и высшего образования первой ступени по наиболее востребованным специальностям;
— включение периода срочной военной службы в минимальный страховой стаж;
— ограничение на прием на государственную службу, военную службу, службу в военизированной организации граждан, которые не прошли военную службу по призыву, не имея на то законных оснований;
— предоставление гарантий на прием на работу к прежнему нанимателю в организации вне зависимости от форм собственности после увольнения со срочной военной службы (в настоящее время только в государственные организации).
Напомним, ранее глава министерства обороны
— То, что мужчинами можно становиться только пройдя службу в армии. Он (президент. — Прим. ред.) говорил и о своем опыте, и о своем взгляде на эту проблему, — уточнил Андрей Равков.
По мнению министра, существует «две очень серьезные причины», почему молодежь не хочет идти служить в армию.
— Первая причина — демографическая. Если в начале 2000-х годов у нас был избыток призывных ресурсов. Наверное, за последние 10 лет в 2 раза уменьшилось количество призывников, которые приписываются в военных комиссариатах. Это очень серьезное уменьшение, — сказал Андрей Равков. — Вторая — это ценностные ориентации людей. Мир становится более прагматичным. Сейчас в связи с тем, что долгое время мы по большому счету жили в мире и спокойствии, уже целые поколения выросли, и люди считают, что «да, армия есть, я ее уважаю, но служить я там, наверное, не буду». Роль защитника своей Родины как социальная роль уменьшается до того понимания, что он (белорус призывного возраста. — Прим. ред.) представляет армию как атрибут государства, что она такая существует, но это без него.
Андрей Равков,
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Заочка вне конкурса и право выбора при распределении. Какие льготы хотят ввести для служивших в армии
Минобороны подготовлены и прорабатываются меры по повышению социального статуса военнослужащего срочной военной службы, сообщил на пресс-конференции 5 марта...
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