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Заочка вне конкурса и право выбора при распределении. Какие льготы хотят ввести для служивших в армии

05.03.2019 13:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Минобороны подготовлены и прорабатываются меры по повышению социального статуса военнослужащего срочной военной службы, сообщил на пресс-конференции 5 марта заместитель начальника управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Денис Федоров, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64038.php

Заочка вне конкурса и право выбора при распределении. Какие льготы хотят ввести для служивших в армии

Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В частности, для граждан, прошедших военную службу, службу в резерве, предлагают:

— льготы при поступлении и обучении в учреждениях образования, в частности предоставление первоочередного права получения жилья в общежитии;

— право на обучение за счет средств республиканского бюджета на подготовительных отделениях вузов;

— преимущественное право на зачисление в учреждения высшего и среднего специального образования;

— право выбора при распределении после окончания учреждения высшего и среднего специального образования;

— право на поступление вне конкурса на заочную форму получения среднего специального и высшего образования первой ступени по наиболее востребованным специальностям;

— включение периода срочной военной службы в минимальный страховой стаж;

— ограничение на прием на государственную службу, военную службу, службу в военизированной организации граждан, которые не прошли военную службу по призыву, не имея на то законных оснований;

— предоставление гарантий на прием на работу к прежнему нанимателю в организации вне зависимости от форм собственности после увольнения со срочной военной службы (в настоящее время только в государственные организации).

Напомним, ранее глава министерства обороны обратил внимание на то, что «молодежь неохотно сегодня идет служить в армию». Андрей Равков напомнил, что в октябре прошлого года президент «остро обозначил эту проблему».

— То, что мужчинами можно становиться только пройдя службу в армии. Он (президент. — Прим. ред.) говорил и о своем опыте, и о своем взгляде на эту проблему, — уточнил Андрей Равков.

По мнению министра, существует «две очень серьезные причины», почему молодежь не хочет идти служить в армию.

— Первая причина — демографическая. Если в начале 2000-х годов у нас был избыток призывных ресурсов. Наверное, за последние 10 лет в 2 раза уменьшилось количество призывников, которые приписываются в военных комиссариатах. Это очень серьезное уменьшение, — сказал Андрей Равков. — Вторая — это ценностные ориентации людей. Мир становится более прагматичным. Сейчас в связи с тем, что долгое время мы по большому счету жили в мире и спокойствии, уже целые поколения выросли, и люди считают, что «да, армия есть, я ее уважаю, но служить я там, наверное, не буду». Роль защитника своей Родины как социальная роль уменьшается до того понимания, что он (белорус призывного возраста. — Прим. ред.) представляет армию как атрибут государства, что она такая существует, но это без него.

Андрей Равков, рассказывая про возможное внесение изменений в законодательство по вопросам предоставления отсрочки, отмечал: «Конечно, это не будет объемно, но с определенной степенью необходимости, соблюдением принципов разумной достаточности и социальной защиты граждан».

 
Теги: Минск
 
 
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  Минобороны подготовлены и прорабатываются меры по повышению социального статуса военнослужащего срочной военной службы, сообщил на пресс-конференции 5 марта...
 
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