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В Беларуси исключат субъективный фактор при проведении медосвидетельствования перед службой в армии

05.03.2019 13:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси исключат субъективный фактор при проведении медосвидетельствования перед службой в армии, сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности начальника военно-медицинского управления Министерства обороны полковник Дмитрий Альховик, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64037.php

В Беларуси исключат субъективный фактор при проведении медосвидетельствования перед службой в армии

"Министерством обороны совместно с Министерством здравоохранения проводится работа, направленная на уточнение диагностических критериев по некоторым классам заболеваний при проведении медицинского освидетельствования граждан при призыве на срочную военную службу. Данные уточнения имеют целью, в первую очередь максимально исключить субъективные факторы при проведении освидетельствования", - сказал Дмитрий Альховик.

 
 
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