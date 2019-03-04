В Беларуси исключат субъективный фактор при проведении медосвидетельствования перед службой в армии, сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности начальника военно-медицинского управления Министерства обороны полковник Дмитрий Альховик, передает корреспондент БЕЛТА.



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"Министерством обороны совместно с Министерством здравоохранения проводится работа, направленная на уточнение диагностических критериев по некоторым классам заболеваний при проведении медицинского освидетельствования граждан при призыве на срочную военную службу. Данные уточнения имеют целью, в первую очередь максимально исключить субъективные факторы при проведении освидетельствования", - сказал Дмитрий Альховик.