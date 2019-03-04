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В результате ДТП водитель столкнулся с... остановкой общественного транспорта
05.03.2019 13:36 — Разное | Виртуальный Брест
04.03.2019 года около 17:40 часов в Каменецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: водитель управляя автомобилем мари «Ауди А6», двигался по автодороге Р-98, по направлению от г.Высокое к д.Дмитровичи.
На 33 км на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где продолжил движение и допустил столкновение с ООТ «Тересины». В результате ДТП пассажиры указанного автомобиля госпитализированы в УЗ «Каменецкая ЦРБ».
На момент ДТП все пассажиры и водитель автомобиля были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.
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04.03.2019 года около 17:40 часов в Каменецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: водитель управляя автомобилем мари...
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