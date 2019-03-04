ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В результате ДТП водитель столкнулся с... остановкой общественного транспорта

05.03.2019 13:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

04.03.2019 года около 17:40 часов в Каменецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64036.php

В результате ДТП водитель столкнулся с... остановкой общественного транспорта

По предварительной информации: водитель управляя автомобилем мари «Ауди А6», двигался по автодороге Р-98, по направлению от г.Высокое к д.Дмитровичи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64036.php

В результате ДТП водитель столкнулся с... остановкой общественного транспорта

На 33 км на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где продолжил движение и допустил столкновение с ООТ «Тересины». В результате ДТП пассажиры указанного автомобиля госпитализированы в УЗ «Каменецкая ЦРБ».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64036.php

В результате ДТП водитель столкнулся с... остановкой общественного транспорта

На момент ДТП все пассажиры и водитель автомобиля были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  04.03.2019 года около 17:40 часов в Каменецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: водитель управляя автомобилем мари...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле грузовик, двигаясь задним ходом, насмерть сбил женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика