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Как в Беларуси будут поддерживать семьи с детьми

05.03.2019 13:30 — Разное | Myfin  
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Как в Беларуси будут поддерживать семьи с детьми
фото: pixabay.com

Жилье

Ирина Костевич отметила важность такого фактора, как жилье – для решения демографических проблем в стране.

В очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 35 тыс. многодетных семей, сообщила министр. В 2018 году для них построено 8 тыс. квартир, в 2019 году планируется 12 тыс.

 
 
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Предложения касаются семейного капитала, пособий для семей и адресной помощи.
 
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