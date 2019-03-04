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Как в Беларуси будут поддерживать семьи с детьми
Жилье
Ирина Костевич отметила важность такого фактора, как жилье – для решения демографических проблем в стране.
В очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 35 тыс. многодетных семей, сообщила министр. В 2018 году для них построено 8 тыс. квартир, в 2019 году планируется 12 тыс.
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Предложения касаются семейного капитала, пособий для семей и адресной помощи.
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