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И физик, и лирик: как Жорес Алферов начинал свой путь к науке в Беларуси

05.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Санкт-Петербурге прощаются с нобелевским лауреатом по физике Жоресом Алферовым. Он родился в Витебске, учился в Минске. Путь Алферова к научным достижениям начинался в Беларуси, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Жорес Алферов окончил 42-ю минскую школу с золотой медалью. И уже позже, несмотря на занятость, приезжал на юбилеи, встречался со школьниками, дарил свои книги. Здесь по традиции ко дню рождения ученого готовили поздравительную видеозапись. Теперь – вечер памяти.

«Очень всегда отзывался об учителях – не только об учителе физики, но и об учителе литературы – с таким уважением, с любовью к учителям. Всегда рассказывал, что из него делали не только физика, но и лирика», – говорит директор гимназии №42 имени Алферова Марина Биратко.

Студенческие годы ученого начинались в Минском политехе, ныне это Белорусский национальный технический университет. Он учился на энергетическом факультете всего год. Эта лаборатория еще помнит первые опыты Алферова. Позже ученый помогал с ее оснащением и читал лекции.

«На всю жизнь запомнится. Вот сколько у меня есть времени, я всегда привожу пример, что нобелевский лауреат нашел время приехать в БНТУ и почитать лекции. Это большого стоит. Пусть у него будет большая память и наша искренняя благодарность. Мы его всегда будем помнить», – говорит первый проректор университета Георгий Вершина.

Академик Сергей Килин с трепетом хранит старую газету. 1983 год. На одной полосе – фото молодого ученого и большая статья уже маститого физика. Так начиналась дружба и в науке, и в жизни.

«Любые даты, любые события – память была феноменальная. Он знал по любому направлению. Были вот в музее Великой Отечественной войны, он знал историю досконально», – говорит академик Национальной академии наук Беларуси.

Из России Жорес Алферов часто приезжал в Беларусь. Он говорил, что едет не в гости, а домой.

До своего 89-го дня рождения Алферов не дожил всего две недели. Но его научными разработками продолжает пользоваться весь мир, а значит, дело великого ученого живет.

«Великим сыном белорусского народа» назвал ученого президент Беларуси Александр Лукашенко. Он выразил соболезнования родным и близким нобелевского лауреата.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Ученый родился в Витебске, учился в Минске. Позже Алферов часто приезжал в Беларусь. И говорил, что едет не в гости, а домой.
 
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