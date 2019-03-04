Бороться и искать. Не стало светила науки Жореса Алферова

Вклад в науку

Жорес Алферов внес неоценимый вклад в мировую науку. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей ЧИЖИК.

«Из жизни ушел великий ученый, который всегда стоял на страже интересов страны. Скорбим», - сказал Сергей Чижик. Первый зампредседателя Президиума НАН подчеркнул, что Жорес Алферов внес важный вклад в том числе в создание современных гаджетов. Благодаря открытиям Алферова стало возможным создание волоконно-оптической связи (которая, в частности, служит основой современного Интернета), лазеров, работающих при комнатной температуре (широко используются в медицине), полупроводниковых лазеров, которые применяются как в космических технологиях, так и в быту — например, в проигрывателях аудио- и видеодисков. Кроме того, без его открытий была бы невозможна качественная мобильная связь.

Сердце – в Беларуси

Жорес Алферов учредил Фонд поддержки образования и науки, в основание которого вложил треть полученной им Нобелевской премии. «Алферовский фонд оказывает поддержку нашим молодым ученым», - отметил Сергей Чижик. Премия НАН Беларуси и Алферовского фонда за научные труды и изобретения, которые имеют важное значение для фундаментальной и прикладной науки, была учреждена 5 июня 2014 года в целях поощрения молодых белорусских ученых.

Лауреат Нобелевской премии по физике, академик, иностранный член Национальной академии наук Беларуси и многих академий мира Жорес Иванович Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В начале войны отец Алферова был назначен директором завода на Урале, куда переехала вся семья. Сразу после окончания войны вернулись в Минск.

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В 1947 году Жорес с золотой медалью окончил школу в Минске, на первом курсе обучался в Белорусском политехническом институте, откуда перевелся в Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ, ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет) имени В.И. Ульянова (Ленина). В 1952 году с отличием окончил его по специальности «электровакуумная техника». С 1953 года работал в Ленинградском физико-техническом институте (ЛФТИ, ныне - Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе РАН). В 1987-2003 годах был директором, в 2003-2006 годах - научным руководителем института. В 1988-2004 годах - декан физико-технического факультета Ленинградского, затем - Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПбГПУ). В 2004 году основал и возглавил кафедру физики и технологий наноструктур в Институте физики, нанотехнологии и телекоммуникаций (ИФНиТ) университета. До последнего момента являлся научным руководителем ИФНиТ СПбГПУ. Основные направления научной деятельности - физика полупроводников и полупроводниковая электроника. Автор более 600 научных работ, 3 монографий, 50 изобретений.

Выдающийся ученый всегда называл Беларусь своим родным краем. Он приезжал сюда на отдых, поддерживал отношения с научной общественностью, участвовал в российско-белорусских семинарах и других мероприятиях. Жорес Алферов - почетный гражданин Минска и Витебска. Его имя носит минская гимназия №42. В 2001 году Жорес Алферов был награжден орденом Франциска Скорины, в 2009-м — орденом Дружбы народов.

Всегда быть собой

Кто бы ни вспоминал свои встречи с Жоресом Алферовым: простые люди, именитые ученые или политики - все сходятся в одном: Алфёров всегда оставался самим собой. В общении с министрами и студентами, директорами предприятий и простыми людьми. Не подстраивался, не возвышался и с убежденностью отстаивал свою точку зрения. А убеждать он умел. Жорес Алферов был прекрасным лектором и рассказчиком. Неслучайно все информационные агентства мира отметили именно алфёровскую нобелевскую лекцию, которую он прочитал на английском языке без конспекта и с присущим ему блеском.

Марина ЛУНЕВА



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ЦИТАТЫ

О распаде СССР

«Убежден, что разрушение Советского Союза было, есть и надолго останется самой большой трагедией ХХ века, прежде всего для народов бывшего СССР. От этого выиграла небольшая кучка партократов-плутократов и национальные элиты, возглавившие созданные на основе союзных республик новые государства. Подавляющее большинство населения оказалось обмануто и сегодня влачит жалкое существование, еле сводя концы с концами».

О религии

«Я атеист независимо от того, что я физик. Среди физиков я могу найти и верующих людей».

«Я считаю, что наука и религия могут иметь общие точки, проповедуя нравственность, занимаясь проблемами высокой морали. Но есть одна деталь. Мы можем обсуждать, говорить, но научных основ у религии нет, вот и всё. А часто ведущие священники хотели бы, чтобы это было».

«Что касается православной церкви, то у меня очень простое и доброе к ней отношение по одной простой причине. Я считаю, что за последние два десятилетия славянский мир понес огромные потери. Была разгромлена Югославия, перестал существовать великий триумвират России, Украины и Беларуси. Православная церковь - это та церковь, которая отстаивает единство славян».

Об образовании

«Способности ребенка от кармана родителей не зависят, и нужно каждому давать возможность развиваться. При этом могут быть и платные образовательные услуги, но вся наша молодежь, пройдя конкурс, сдав экзамены, должна иметь возможность получить образование. Социалистические принципы мне ближе всего».

О науке

В своей книге «Физика и жизнь» Жорес Алфёров, в частности, писал: «Все, что создано человечеством, создано благодаря науке. И если уж суждено стране быть великой державой, то она ею будет не благодаря ядерному оружию или западным инвестициям, не благодаря вере в Бога или президента, а благодаря труду ее народа, вере в знание, в науку, благодаря сохранению и развитию научного потенциала и образования».

О себе

«Десятилетним мальчиком я прочитал замечательную книгу Вениамина Каверина «Два капитана». И всю последующую жизнь я следовал принципу ее главного героя Сани Григорьева: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Правда, очень важно при этом понимать, за что ты борешься».