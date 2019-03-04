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Бороться и искать. Не стало светила науки Жореса Алферова

05.03.2019 13:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Бороться и искать. Не стало светила науки Жореса Алферова
Boris Kavashkin / globallookpress.com

Вклад в науку

Жорес Алферов внес неоценимый вклад в мировую науку. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей ЧИЖИК.

 «Из жизни ушел великий ученый, который всегда стоял на страже интересов страны. Скорбим», - сказал Сергей Чижик. Первый зампредседателя Президиума НАН подчеркнул, что Жорес Алферов внес важный вклад в том числе в создание современных гаджетов. Благодаря открытиям Алферова стало возможным создание волоконно-оптической связи (которая, в частности, служит основой современного Интернета), лазеров, работающих при комнатной температуре (широко используются в медицине), полупроводниковых лазеров, которые применяются как в космических технологиях, так и в быту — например, в проигрывателях аудио- и видеодисков. Кроме того, без его открытий была бы невозможна качественная мобильная связь.

Бороться и искать. Не стало светила науки Жореса Алферова Уроженец Беларуси физик Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни

Сердце – в Беларуси

Жорес Алферов учредил Фонд поддержки образования и науки, в основание которого вложил треть полученной им Нобелевской премии. «Алферовский фонд оказывает поддержку нашим молодым ученым», - отметил Сергей Чижик. Премия НАН Беларуси и Алферовского фонда за научные труды и изобретения, которые имеют важное значение для фундаментальной и прикладной науки, была учреждена 5 июня 2014 года в целях поощрения молодых белорусских ученых.

Лауреат Нобелевской премии по физике, академик, иностранный член Национальной академии наук Беларуси и многих академий мира Жорес Иванович Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В начале войны отец Алферова был назначен директором завода на Урале, куда переехала вся семья. Сразу после окончания войны вернулись в Минск.

Бороться и искать. Не стало светила науки Жореса Алферова
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В 1947 году Жорес с золотой медалью окончил школу в Минске, на первом курсе обучался в Белорусском политехническом институте, откуда перевелся в Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ, ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет) имени В.И. Ульянова (Ленина). В 1952 году с отличием окончил его по специальности «электровакуумная техника». С 1953 года работал в Ленинградском физико-техническом институте (ЛФТИ, ныне - Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе РАН). В 1987-2003 годах был директором, в 2003-2006 годах - научным руководителем института. В 1988-2004 годах - декан физико-технического факультета Ленинградского, затем - Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПбГПУ). В 2004 году основал и возглавил кафедру физики и технологий наноструктур в Институте физики, нанотехнологии и телекоммуникаций (ИФНиТ) университета. До последнего момента являлся научным руководителем ИФНиТ СПбГПУ. Основные направления научной деятельности - физика полупроводников и полупроводниковая электроника. Автор более 600 научных работ, 3 монографий, 50 изобретений.

Выдающийся ученый всегда называл Беларусь своим родным краем. Он приезжал сюда на отдых, поддерживал отношения с научной общественностью, участвовал в российско-белорусских семинарах и других мероприятиях. Жорес Алферов - почетный гражданин Минска и Витебска. Его имя носит минская гимназия №42. В 2001 году Жорес Алферов был награжден орденом Франциска Скорины, в 2009-м — орденом Дружбы народов.

Всегда быть собой

Кто бы ни вспоминал свои встречи с Жоресом Алферовым: простые люди, именитые ученые или политики -  все сходятся в одном: Алфёров всегда оставался самим собой. В общении с министрами и студентами, директорами предприятий и простыми людьми. Не подстраивался, не возвышался и с убежденностью отстаивал свою точку зрения. А убеждать он умел. Жорес Алферов был прекрасным лектором и рассказчиком. Неслучайно все информационные агентства мира отметили именно алфёровскую нобелевскую лекцию, которую он прочитал на английском языке без конспекта и с присущим ему блеском.

Марина ЛУНЕВА

Бороться и искать. Не стало светила науки Жореса Алферова
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ЦИТАТЫ

О распаде СССР

«Убежден, что разрушение Советского Союза было, есть и надолго останется самой большой трагедией ХХ века, прежде всего для народов бывшего СССР. От этого выиграла небольшая кучка партократов-плутократов и национальные элиты, возглавившие созданные на основе союзных республик новые государства. Подавляющее большинство населения оказалось обмануто и сегодня влачит жалкое существование, еле сводя концы с концами».

О религии

«Я атеист независимо от того, что я физик. Среди физиков я могу найти и верующих людей».

«Я считаю, что наука и религия могут иметь общие точки, проповедуя нравственность, занимаясь проблемами высокой морали. Но есть одна деталь. Мы можем обсуждать, говорить, но научных основ у религии нет, вот и всё. А часто ведущие священники хотели бы, чтобы это было».

«Что касается православной церкви, то у меня очень простое и доброе к ней отношение по одной простой причине. Я считаю, что за последние два десятилетия славянский мир понес огромные потери. Была разгромлена Югославия, перестал существовать великий триумвират России, Украины и Беларуси. Православная церковь - это та церковь, которая отстаивает единство славян».

Об образовании

«Способности ребенка от кармана родителей не зависят, и нужно каждому давать возможность развиваться. При этом могут быть и платные образовательные услуги, но вся наша молодежь, пройдя конкурс, сдав экзамены, должна иметь возможность получить образование. Социалистические принципы мне ближе всего».

О науке

В своей книге «Физика и жизнь» Жорес Алфёров, в частности, писал: «Все, что создано человечеством, создано благодаря науке. И если уж суждено стране быть великой державой, то она ею будет не благодаря ядерному оружию или западным инвестициям, не благодаря вере в Бога или президента, а благодаря труду ее народа, вере в знание, в науку, благодаря сохранению и развитию научного потенциала и образования».

О себе

«Десятилетним мальчиком я прочитал замечательную книгу Вениамина Каверина «Два капитана». И всю последующую жизнь я следовал принципу ее главного героя Сани Григорьева: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Правда, очень важно при этом понимать, за что ты борешься».

ДОСЬЕ
Жорес Иванович Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В 1952 году окончил Ленинградский электротехнический институт. Лауреат Нобелевской премии по физике (премия 2000 года за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов). Вице-президент РАН с 1991 до 2017 года. Председатель Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН. Академик АН СССР (1979 г.; член-корреспондент с 1972 г.). Лауреат Ленинской премии (1972), Государственной премии СССР (1984), Государственной премии РФ (2001). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Иностранный член Национальной академии наук США (1990) и Национальной инженерной академии США (1990), Корейской академии наук и технологий (1995), Китайской академии наук, Польской академии наук (1988), член Академий наук Республики Беларусь (1995), Молдовы (2000), Азербайджана (2004), почётный член Национальной академии наук Армении (2011). Был главным редактором журнала «Физика и техника полупроводников», членом редколлегии журнала «Поверхность: Физика, химия, механика», членом редколлегии журнала «Наука и жизнь». Входил в правление общества «Знание». Являлся инициатором учреждения в 2002 году премии «Глобальная энергия», до 2006 года возглавлял Международный комитет по ее присуждению.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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1 марта в 23.40 остановилось сердце нашего великого земляка – Жореса Алферова. До 89-летия ему оставалось 15 дней. Причиной смерти стала острая сердечно-легочная...
 
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