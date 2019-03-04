Министерство обороны предлагает оптимизировать отсрочки от призыва, сообщил сегодня журналистам начальник главного организационно-мобилизационного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Шкиренко, передает БЕЛТА.

"Прорабатывается вопрос предоставления гражданам отсрочки для продолжения образования только один раз. Кроме того, рассматриваются вопросы ограничения приема на государственную и иную службу граждан, не прошедших военную службу, не имея на то законных оснований, принятия решений о временном ограничении права граждан на выезд из Беларуси в случае их неявки на мероприятия по призыву, также принятия иных мер, исключающих возможность граждан уклоняться от призыва. Практическая реализация предлагаемых мер будет проводиться в плановом порядке, поэтапно, после их тщательной проработки", - сказал Александр Шкиренко.

На основании законодательства призыву на срочную военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не состоящие в запасе. В настоящее время районными и городскими призывными комиссиями организовано медицинское освидетельствование граждан, а также принятие соответствующих решений в отношении их в соответствии с законодательством.