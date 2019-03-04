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Министерство обороны предлагает оптимизировать отсрочки от призыва

05.03.2019 13:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Министерство обороны предлагает оптимизировать отсрочки от призыва
Фото из открытых источников

Министерство обороны предлагает оптимизировать отсрочки от призыва, сообщил сегодня журналистам начальник главного организационно-мобилизационного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Шкиренко, передает БЕЛТА.

"Прорабатывается вопрос предоставления гражданам отсрочки для продолжения образования только один раз. Кроме того, рассматриваются вопросы ограничения приема на государственную и иную службу граждан, не прошедших военную службу, не имея на то законных оснований, принятия решений о временном ограничении права граждан на выезд из Беларуси в случае их неявки на мероприятия по призыву, также принятия иных мер, исключающих возможность граждан уклоняться от призыва. Практическая реализация предлагаемых мер будет проводиться в плановом порядке, поэтапно, после их тщательной проработки", - сказал Александр Шкиренко.

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Он отметил, что в настоящее время Вооруженные Силы Беларуси комплектуются на основе сочетания воинской обязанности с добровольным поступлением на военную службу по контракту. "Исходя из оборонной достаточности, экономических возможностей государства и других особенностей, характерных для Беларуси, целесообразна именно смешанная система комплектования Вооруженных Сил. Это в первую очередь связано с тем, что при переходе на профессиональную основу комплектования Вооруженных Сил будут существенно ограничены возможности по подготовке и накоплению военно-обученного резерва для обеспечения потребностей Вооруженных Сил в военное время, поскольку основным способом подготовки такого резерва на сегодняшний день является получение гражданами военно-учетной специальности при прохождении срочной военной службы, - пояснил Александр Шкиренко. - На сегодняшний день сроки проведения мероприятий весеннего призыва установлены указом Президента от 31 января этого года №33, в соответствии с которым призыв на срочную военную службу начался с 1 февраля и продлится до конца мая".

На основании законодательства призыву на срочную военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не состоящие в запасе. В настоящее время районными и городскими призывными комиссиями организовано медицинское освидетельствование граждан, а также принятие соответствующих решений в отношении их в соответствии с законодательством.

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"Вместе с тем при проведении очередного призыва возникла проблема недостаточного количества призывников для комплектования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, годных к военной службе по состоянию здоровья. Дефицит призывных ресурсов связан в первую очередь с демографической ситуацией в стране. Кроме того, в Беларуси в настоящее время наибольшее количество категорий граждан - 47, которые в соответствии с законодательством не призываются на срочную военную службу, службу в резерве. Для сравнения: в Азербайджане таких категорий 12, в Армении - 17, в Казахстане - 18, в России - 22, в Украине - 30. Ввиду сложившейся обстановки Министерство обороны по согласованию с другими государственными органами наиболее целесообразным считает путь оптимизации отсрочек от призыва", - добавил Александр Шкиренко.-0-

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Прорабатывается вопрос предоставления гражданам отсрочки для продолжения образования только один раз.
 
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