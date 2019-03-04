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Тима Белорусских отменил свой концерт во Дворце спорта

05.03.2019 13:42 — Разное | Tut.by  
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Помните парня, который поет о «Мокрых кроссах»? Всего полгода назад о Тиме Белорусских никто не знал, он работал официантом в кафе «Гараж». Чуть больше месяца назад он объявил свой концерт во Дворце спорта 19 апреля. Но сегодня стало известно, что мероприятие отменили. Об этом AFISHA.TUT.BY сообщили организаторы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дворец спорта — одна из крупнейших площадок Минска (больше только «Минск-Арена», «Чижовка-Арена» и стадион «Динамо»). Официально концерт отменен по «техническим причинам». Билеты на ивент стоили от 44 до 84 рублей.

Организаторы сообщают, что приобретенные квитки можно сдать в кассах Дворца Республики и в местах продажи (подробней тут).

Напомним, недавно музыкант выпустил свой первый сольный альбом «Твой первый диск — моя кассета» (послушать можно  

Теги: Минск
 
 
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Дворец спорта - одна из крупнейших площадок Минска (больше только «Минск-Арена», «Чижовка-Арена» и стадион «Динамо»). Официально концерт отменен по «техническим...
 
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