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Тима Белорусских отменил свой концерт во Дворце спорта
Помните парня, который поет о «Мокрых кроссах»? Всего полгода назад о Тиме Белорусских никто не знал, он работал официантом в кафе «Гараж». Чуть больше месяца назад он объявил свой
Дворец спорта — одна из крупнейших площадок Минска (больше только «Минск-Арена», «Чижовка-Арена» и стадион «Динамо»). Официально концерт отменен по «техническим причинам». Билеты на ивент стоили от 44 до 84 рублей.
Организаторы сообщают, что приобретенные квитки можно сдать в кассах Дворца Республики и в местах продажи (подробней
Напомним, недавно музыкант выпустил свой первый сольный альбом «Твой первый диск — моя кассета» (послушать можно
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Дворец спорта - одна из крупнейших площадок Минска (больше только «Минск-Арена», «Чижовка-Арена» и стадион «Динамо»). Официально концерт отменен по «техническим...
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