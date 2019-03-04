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В Гомеле грузовик, двигаясь задним ходом, насмерть сбил женщину
В Гомеле женщина погибла под колесами грузовика. Об этом со ссылкой на ГАИ УВД облисполкома сообщает информационный портал «
Смертельный наезд произошел 5 марта, около 11.00, на улице Кожара. По предварительной информации, грузовик двигался задним ходом на выгрузку товаров к магазину «Океан» и совершил наезд на пожилую женщину.
В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.
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Смертельный наезд произошел 5 марта, около 11.00, на улице Кожара.
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