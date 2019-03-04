В Гомеле грузовик, двигаясь задним ходом, насмерть сбил женщину

В Гомеле женщина погибла под колесами грузовика. Об этом со ссылкой на ГАИ УВД облисполкома сообщает информационный портал « Правда Гомель ».



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Смертельный наезд произошел 5 марта, около 11.00, на улице Кожара. По предварительной информации, грузовик двигался задним ходом на выгрузку товаров к магазину «Океан» и совершил наезд на пожилую женщину.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.