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Суд вынес приговор парню, который в столице угнал служебный Peugeot и разбил на нем два авто
Суд Октябрьского района столицы приговорил парня, угнавшего и разбившего служебное авто, к одному году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Об этом
1 марта суд признал парня виновным в неправомерном завладении транспортным средством и поездке на нем без цели хищения (Угон). На основании ч. 1 ст. 214 УК Беларуси ему назначено наказание в виде одного года «домашней химии».
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Напомним,
Имея доступ в кабинет директора фирмы, 19-летний парень похитил ключ от служебной машины. Двигаясь на авто по закрытой территории, он совершил ДТП, в результате которого были повреждены 3 автомобиля.
На следующий день молодой человек сам во всем сознался директору фирмы, а тот сразу же обратился в милицию.
Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК Беларуси (Угон транспортного средства).
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На основании ч. 1 ст. 214 УК Беларуси молодому человеку назначено наказание в виде одного года «домашней химии».
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