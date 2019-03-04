Суд вынес приговор парню, который в столице угнал служебный Peugeot и разбил на нем два авто

Суд Октябрьского района столицы приговорил парня, угнавшего и разбившего служебное авто, к одному году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского суда.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

1 марта суд признал парня виновным в неправомерном завладении транспортным средством и поездке на нем без цели хищения (Угон). На основании ч. 1 ст. 214 УК Беларуси ему назначено наказание в виде одного года «домашней химии».

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

Напомним, инцидент произошел в декабре прошлого года: милиционеры задержали парня, который угнал служебный автомобиль и попал на нем в ДТП. Было установлено, что угнанный Peugeot принадлежит организации, в которой парень работал неофициально. Задержанный пояснил, что после окончания рабочего дня позвонил другу и пригласил его выпить прямо на работе. В какой-то момент молодой человек предложил прокатиться на служебном автомобиле. Друг стал его отговаривать, но тот настаивал.

Имея доступ в кабинет директора фирмы, 19-летний парень похитил ключ от служебной машины. Двигаясь на авто по закрытой территории, он совершил ДТП, в результате которого были повреждены 3 автомобиля.

На следующий день молодой человек сам во всем сознался директору фирмы, а тот сразу же обратился в милицию.

Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК Беларуси (Угон транспортного средства).