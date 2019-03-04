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США продлили санкции в отношении России

05.03.2019 13:11 — Разное | Ежедневник  
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США продлили санкции в отношении России

фото: rus.delfi.lv

Президент США Дональд Трамп в связи с ситуацией на Украине продлил на год антироссийские санкции. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В документе отмечается, что действия России по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Ограничительные меры будут действовать до 6 марта 2020 года,  пишет lenta.ru.

В середине февраля США анонсировали новый пакет санкций против РФ. В качестве причин называются вмешательство Москвы в работу демократических институтов за рубежом и инцидент в Керченском проливе.

В 2014 году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели санкции против России из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе. В ответ Москва запретила импорт продовольствия из большинства государств, поддержавших ограничительные меры.

 
 
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Президент США Дональд Трамп в связи с ситуацией на Украине продлил на год антироссийские санкции. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
 
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