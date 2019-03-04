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США продлили санкции в отношении России
05.03.2019 13:11 — Разное | Ежедневник
фото: rus.delfi.lv
Президент США Дональд Трамп в связи с ситуацией на Украине продлил на год антироссийские санкции. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
В документе отмечается, что действия России по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Ограничительные меры будут действовать до 6 марта 2020 года, пишет
В середине февраля США анонсировали новый пакет санкций против РФ. В качестве причин называются вмешательство Москвы в работу демократических институтов за рубежом и инцидент в Керченском проливе.
В 2014 году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели санкции против России из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе. В ответ Москва запретила импорт продовольствия из большинства государств, поддержавших ограничительные меры.
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Президент США Дональд Трамп в связи с ситуацией на Украине продлил на год антироссийские санкции. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
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