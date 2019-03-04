Лукашенко раскритиковал Россию, ЕАЭС и Евросоюз

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник провел совещание по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, на котором, в частности высказался о проблемах, существующих во взаимоотношениях с РФ, сообщает пресс-служба главы государства.

БЕЛАРУСЬ ПРИВЕРЖЕНА СОЮЗНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ С РОССИЕЙ, НО ТОЛЬКО НА РАВНЫХ УСЛОВИЯХ

Беларусь сохраняет приверженность идее союзного строительства с Россией, но только на равных условиях, заявил А.Лукашенко.

"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных других принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым", - сказал А.Лукашенко.

При этом глава государства напомнил, что российское руководство выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции. "Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще", - сказал он.

"Нам нужно еще раз проанализировать, где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать", - добавил президент.

Кроме того, А.Лукашенко отметил, что исторически самое широкое поле для взаимодействия у Беларуси сложилось с Россией. Но вследствие этого присутствует и значительный набор постоянно возникающих вопросов, которые необходимо обсуждать и решать. "Самые актуальные проблемы находятся сегодня в экономической сфере. В иных других проблем практически не существует", - подчеркнул он.

ПРОЦЕСС ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ВСПЯТЬ

Президент отмечает отсутствие прогресса в развитии евразийской интеграции.

"Многие экономические вопросы из повестки Союзного государства перенесены на площадку ЕАЭС. К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся", - сказал А.Лукашенко.

"Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. А отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой", - заметил глава государства.

Он подчеркнул, что перед ЕАЭС ставились и другие важные цели - создание общего рынка и равных условий. "Может быть, необходимо вернуться к пакетному принципу в решении острых вопросов, а также при устранении барьеров и ограничений? Ответ на этот вопрос важен для будущего евразийской интеграции", - считает А.Лукашенко.

Президент также отметил, что ключевым рынком для Беларуси остается регион СНГ, где хорошо знают отечественную продукцию. "Сюда я добавлю Украину и Грузию, с которыми у нас большой масштаб и объем торговли и добрые отношения", - сказал глава государства.

РОССИЯ САМА НЕ ХОЧЕТ ИНТЕГРАЦИИ С БЕЛАРУСЬЮ, ПОЭТОМУ ПОДКИДЫВАЕТ НЕВЫПОЛНИМЫЕ ИДЕИ

Президент заявил, что Россия сама не хочет интеграции с Беларусью и постоянно "подкидывает" невыполнимые идеи.

"Потому что понимают, что мы это в принципе принять не можем. А раз не можем, не примем, ну тогда и не надо. Вопрос один - они не хотят этой интеграции. И не надо нас тут в чем-то обвинять", - сказал глава государства.

В данной связи А.Лукашенко напомнил, что на прошедшем в минувшую пятницу "Большом разговоре" с общественностью и СМИ он сказал, что 98% белорусов, если поставить вопрос на референдум об объединении с Россией, будут против.

"Речь идет о том, если поставить вопрос о включении Беларуси в состав России, - 98%, а то и больше проголосуют категорически против. Вопрос об объединении на референдум вообще не может быть вынесен. Потому что это вопрос неопределенный: что значит объединение (что за объединение, на каких условиях)? Никогда подобный вопрос на референдум вынесен быть не может, поскольку он неоднозначен в своем понимании, и ответ на этот вопрос будет неоднозначен", - отметил А.Лукашенко.

"Вот так вот все переворачивается там в России, и начинается какой-то переполох. И в конце концов выходят на главное, это их цель - обвинить Лукашенко, что он торпедирует интеграционные процессы. Да нет, в Беларуси никто не торпедирует интеграционные процессы, и прежде всего Лукашенко. Потому что это наша жизнь. Если нет интеграции, этих объединений, в которых мы участвуем и сотрудничаем, - нет экономики Беларуси, потому что она экспортно ориентированная. Для нас интеграция жизненно необходима", - подчеркнул глава государства.

РФ НЕ ПРЕДЛАГАЛА БЕЛАРУСИ ВВОДИТЬ РУБЛЬ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЙ ВАЛЮТЫ И ПРЕДПОЧИТАЕТ ВЕСТИ ТОРГОВЛЮ ВО "ВРАЖЕСКИХ" ДОЛЛАРАХ

Президент заявляет, что Россия не предлагала вводить в качестве единой валюты российский рубль.

"Чтобы соглашаться на что-то, надо чтобы тебе что-то предложили. Если тебе предложили единый рубль, тогда ты можешь или соглашаться, или отвергать это. Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал", - сказал А.Лукашенко.

Он отметил, что отвечая на соответствующий вопрос журналистов о введении единой валюты в Беларуси и РФ, рассуждал гипотетически. "Я просто, отвечая на вопросы журналистов, размышлял, что если такой вопрос встанет, белорусы абсолютно не против единого рубля. Но вопрос не в этом. Вопрос, как будем регулировать процессы на валютно-финансовых рынках, что за эмиссионный центр. Где он будет располагаться, не важно. Важно, какие он функции будет выполнять. Это были мои рассуждения", - сказал глава государства.

При этом, добавил он, Беларусь предложила РФ перейти в расчетах во взаимной торговле на российский рубль, но Москву это не устраивает. "Я недавно президенту (России - ИФ) предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Вот наше предложение. Мы этого не боимся, но никто на это не идет. Значит, Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту - на "вражеские" доллары и евро", - подчеркнул А.Лукашенко.

По мнению главы государства, прежде чем говорить о едином рубле, необходимо продвинуться в решении вопросов более низкого уровня. "Сегодня почти 80% нашей торговли с Россией осуществляется в российских рублях. (...) Тогда чего рассуждать о каком-то едином рубле?" - добавил он.

Как сообщалось, в минувшую пятницу А.Лукашенко в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ сказал, что считает возможным создание в Союзном государстве Беларуси и России единой валюты, которая должна представлять собой не российский, а "общий рубль". При этом, по его словам, единый эмиссионный центр мог бы находиться в Санкт-Петербурге.

"МЫ НЕ ДОЛЖНЫ СМОТРЕТЬ НА НАТО КАК НА ВРАГОВ"

Президент выступает за налаживание взаимоуважительных отношений с НАТО.

"Три государства, граничащие с Беларусью, являются членами Североатлантического альянса. А Украина страстно, яростно стремится туда. Это определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия", - сказал А.Лукашенко.

При этом глава государства отметил, что ни Беларуси, ни ее соседям новые разделительные линии не нужны.

"Поэтому следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов", - подчеркнул А.Лукашенко.

ЛУКАШЕНКО СЧИТАЕТ НЕЗДОРОВОЙ СИТУАЦИЮ С ЗАТЯГИВАНИЕМ НАЗНАЧЕНИЯ ГЕНСЕКА ОДКБ

Президент назвал нездоровой ситуацию в ОДКБ.

"С учетом мировых тенденций востребованность этой организации (ОДКБ - ИФ) сомнений не вызывает. Однако в настоящее время возникла нездоровая ситуация в ОДКБ. Возьмите хотя бы обычный вопрос - назначение генерального секретаря", - сказал А.Лукашенко.

Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что важным вопросом международного взаимодействия для Беларуси является военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ.

"Если хотите, это важнейшее направление сейчас, где должны быть сосредоточены наши усилия в силу тех тенденций, которые развиваются в военно-политической сфере на планете в целом. Особенно после того, как обе крупнейшие ядерные державы вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал А.Лукашенко.

В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Вакансия генсека ОДКБ открылась в 2018 году после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле 2018 года ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В ноябре президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу организации должен быть выбран от Беларуси. Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Беларуси Александр Лукашенко. Вместе с тем Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

"НЕ НАДО ВСТУПАТЬ В ВТО ТОЛЬКО РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ВСТУПИТЬ"

Президент заявляет о необходимости тщательной оценки преимуществ от вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).

"Не надо туда вступать ради того, чтобы вступить. И я не подпишу ни один документ по вступлению Беларуси в ВТО, пока мне на стол не будут положены конкретные преимущества от этого", - сказал А.Лукашенко.

"В противном случае опять будем через некоторое время рыдать и стонать, как по ЕАЭС", - добавил глава государства.

Как сообщалось, Беларусь с весны 2016 года активизировала переговоры по присоединению к ВТО.

Ранее премьер-министр страны Сергей Румас заявил о намерении Минска завершить переговоры по вступлению в ВТО к концу 2019 года и стать членом организации в 2020 году.

ЕС УКЛОНЯЕТСЯ ОТ РАЗГОВОРА О БАЗОВОМ СОГЛАШЕНИИ С БЕЛАРУСЬЮ

Президент заявляет, что Евросоюз не хочет вести с республикой диалог о заключении базового соглашения.

"Лед в отношениях с Европейским союзом не растаял. Брюссель продлил действие пусть символических, но все же ограничительных мер. Ложка дегтя в бочке меда. Они ведь не имеют никакого значения практически, кроме символического. "Торгуется" с нами даже по мелочам ЕС, уклоняется от разговора о новом базовом соглашении, до сих пор нет четких юридических рамок взаимодействия", - сказал А.Лукашенко.

При этом, добавил глава государства, ЕС имеет такие соглашения с Россией и другими постсоветскими странами.

"Кстати, Россия очень продвинута в отношениях с Евросоюзом, Америкой и НАТО. И мы ж за это Россию не упрекаем. Мы ищем в этих соглашениях свою пользу. Мы не торпедируем, не мешаем, способствуем. Думаю, точно так и Россия должна поступать, поддерживая нас. Не на словах, а на деле", - сказал А.Лукашенко.

ПОДВИЖКИ В ДИАЛОГЕ БЕЛАРУСИ С ЗАПАДОМ ВЫЗЫВАЮТ РАЗДРАЖЕНИЕ В МОСКВЕ

Президент считает, что западный и восточный векторы внешней политики должны уравновешивать друг друга, но пока подвижки в диалоге с Западом раздражают Москву.

"Уникальное положение на стыке ЕАЭС и ЕС обязано приносить Беларуси пользу. В идеале западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга", - сказал А.Лукашенко.

Вместе с тем, отметил глава государства, сейчас происходит обратное - подвижки в диалоге с Западом вызывают раздражение в Москве и наоборот.

"К балансу мы придем только тогда, когда рынок ЕС для нас превратится в реальную альтернативу российскому не на бумаге, а на деле, по конкретным результатам", - подчеркнул президент.

СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ С ЕС ПОРОЙ ВЫЗЫВАЕТ ИСТЕРИКУ В РОССИИ

Беларусь вынуждена развивать сотрудничество с Западом в условиях вводимых ограничений со стороны России, но порой это вызывает истерику у отдельных российских политиков, заявил президент.

"Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера - Российской Федерации (у отдельных политиков)", - сказал А.Лукашенко.

"Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?!" - заметил президент.

"Если перед нами закрывают двери - одну, вторую, третью, - мы ищем четвертую. Для того чтобы нормально существовало государство", - добавил А.Лукашенко.

"И даже при этом никто нас не может упрекнуть, что мы якобы куда-то повернулись. Нам никуда не надо поворачиваться. Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий - в центре Европы. И нам надо жить, отвечать за 10 млн человек. ", - сказал президент.

"Зачем нам искать счастье за тридевять земель, если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли (как мы железобетонно договорись в Союзном государстве, в ЕАЭС) свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас не оскорбляли? Зачем нам искать какое-то счастье неизвестно где?" - задал вопрос А.Лукашенко.