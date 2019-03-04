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В Кремле заявили о заинтересованности РФ в переходе с Беларусью на расчеты на основе российского рубля

05.03.2019 13:39 — Разное | Интерфакс  
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о предложении белорусской стороны полностью перейти на российский рубль при расчетах с РФ.

В ходе общения Д.Пескова с журналистами его попросили прокомментировать высказывание президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил, что не так давно предлагал президенту РФ Владимиру Путину полностью перейти на расчеты в российских рублях, но РФ ему отказала.

"Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. У меня такой информации нет", - сказал Д.Песков.

Наоборот, продолжил он, "в торгово-экономических отношениях с ближайшими партнерами, к коим относится Беларусь, (мы) заинтересованы в переходе на расчеты на основе национальных валют, в том числе, конечно, в первую очередь на основе российского рубля".

"И эта тема постоянно фигурирует на повестке дня переговоров", - сказа Д.Песков.

Ранее во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия не предлагала вводить в качестве единой валюты российский рубль.

"Чтобы соглашаться на что-то, надо, чтобы тебе что-то предложили. Если тебе предложили единый рубль, тогда ты можешь или соглашаться, или отвергать это. Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал", - сказал А.Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник в Минске. Президента цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что отвечая на соответствующий вопрос журналистов о введении единой валюты в Беларуси и РФ, рассуждал гипотетически. "Я просто, отвечая на вопросы журналистов, размышлял, что если такой вопрос встанет, белорусы абсолютно не против единого рубля. Но вопрос не в этом. Вопрос, как будем регулировать процессы на валютно-финансовых рынках, что за эмиссионный центр. Где он будет располагаться, не важно. Важно, какие он функции будет выполнять. Это были мои рассуждения", - сказал глава государства.

При этом, добавил он, Беларусь предложила РФ перейти в расчетах во взаимной торговле на российский рубль, но Москву это не устраивает. "Я недавно президенту (России - ИФ) предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Вот наше предложение. Мы этого не боимся, но никто на это не идет. Значит, Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту - на "вражеские" доллары и евро", - подчеркнул А.Лукашенко.

По мнению главы государства, прежде чем говорить о едином рубле, необходимо продвинуться в решении вопросов более низкого уровня. "Сегодня почти 80% нашей торговли с Россией осуществляется в российских рублях. (...) Тогда чего рассуждать о каком-то едином рубле?" - добавил он.

Как сообщалось, в минувшую пятницу А.Лукашенко в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ сказал, что считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты, которая должна представлять собой не российский, а "общий рубль". При этом, по его словам, единый эмиссионный центр мог бы находиться в Санкт-Петербурге.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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