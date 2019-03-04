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Россия сама не хочет интеграции с Беларусью, поэтому подкидывает невыполнимые идеи, считает Лукашенко

05.03.2019 12:47 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия сама не хочет интеграции с республикой, сообщает госагентство "БелТА".

По информации агентства, президент в ходе совещания по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями отметил, почему  Беларуси со стороны России постоянно подкидывают вопросы наподобие включения в состав или некоего непонятного процесса выхода на единый рубль.

"Потому что понимают, что мы это в принципе принять не можем. А раз не можем, не примем, ну тогда и не надо. Вопрос один - они не хотят этой интеграции. И не надо нас тут в чем-то обвинять", - сказал глава государства.

В данной связи А.Лукашенко напомнил, что на прошедшем в минувшую пятницу "Большом разговоре" с общественностью и СМИ он сказал, что 98% белорусов, если поставить вопрос на референдум об объединении с Россией, будут против.

"Речь идет о том, если поставить вопрос о включении Беларуси в состав России, - 98%, а то и больше проголосуют категорически против. Вопрос об объединении на референдум вообще не может быть вынесен. Потому что это вопрос неопределенный: что значит объединение (что за объединение, на каких условиях)? Никогда подобный вопрос на референдум вынесен быть не может, поскольку он неоднозначен в своем понимании, и ответ на этот вопрос будет неоднозначен", - отметил А.Лукашенко.

"Вот так вот все переворачивается там в России, и начинается какой-то переполох. И в конце концов выходят на главное, это их цель - обвинить Лукашенко, что он торпедирует интеграционные процессы. Да нет, в Беларуси никто не торпедирует интеграционные процессы, и прежде всего Лукашенко. Потому что это наша жизнь. Если нет интеграции, этих объединений, в которых мы участвуем и сотрудничаем, - нет экономики Беларуси, потому что она экспортно ориентированная. Для нас интеграция жизненно необходима", - подчеркнул глава государства.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия сама не хочет интеграции с республикой, сообщает госагентство "БелТА".
 
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