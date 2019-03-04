﻿ Сотрудничество Беларуси с ЕС порой вызывает истерику в России, заявляет Лукашенко. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудничество Беларуси с ЕС порой вызывает истерику в России, заявляет Лукашенко

05.03.2019 12:34 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь вынуждена развивать сотрудничество с Западом в условиях вводимых ограничений со стороны России, но порой это вызывает истерику у отдельных российских политиков, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера - Российской Федерации (у отдельных политиков)", - сказал А.Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник.

Главу государства цитирует госагентство БелТА.

"Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?!" – заметил президент.

"Если перед нами закрывают двери - одну, вторую, третью, - мы ищем четвертую. Для того чтобы нормально существовало государство", - добавил А.Лукашенко.

"И даже при этом никто нас не может упрекнуть, что мы якобы куда-то повернулись. Нам никуда не надо поворачиваться. Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий - в центре Европы. И нам надо жить, отвечать за 10 млн человек. ", - сказал президент.

"Зачем нам искать счастье за тридевять земель, если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли (как мы железобетонно договорись в Союзном государстве, в ЕАЭС) свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас не оскорбляли? Зачем нам искать какое-то счастье неизвестно где?" – задал вопрос А.Лукашенко.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь вынуждена развивать сотрудничество с Западом в условиях вводимых ограничений со стороны России, но порой это вызывает истерику у отдельных российских...
 
Новости дня
Новости разные
 
РФ не предлагала Беларуси вводить рубль в качестве единой валюты и предпочитает вести торговлю во "вражеских" долларах - Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика