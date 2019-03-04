Сотрудничество Беларуси с ЕС порой вызывает истерику в России, заявляет Лукашенко

Беларусь вынуждена развивать сотрудничество с Западом в условиях вводимых ограничений со стороны России, но порой это вызывает истерику у отдельных российских политиков, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера - Российской Федерации (у отдельных политиков)", - сказал А.Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник.

Главу государства цитирует госагентство БелТА .

"Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?!" – заметил президент.

"Если перед нами закрывают двери - одну, вторую, третью, - мы ищем четвертую. Для того чтобы нормально существовало государство", - добавил А.Лукашенко.

"И даже при этом никто нас не может упрекнуть, что мы якобы куда-то повернулись. Нам никуда не надо поворачиваться. Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий - в центре Европы. И нам надо жить, отвечать за 10 млн человек. ", - сказал президент.

"Зачем нам искать счастье за тридевять земель, если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли (как мы железобетонно договорись в Союзном государстве, в ЕАЭС) свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас не оскорбляли? Зачем нам искать какое-то счастье неизвестно где?" – задал вопрос А.Лукашенко.