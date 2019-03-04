﻿ РФ не предлагала Беларуси вводить рубль в качестве единой валюты и предпочитает вести торговлю во "вражеских" долларах - Лукашенко. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РФ не предлагала Беларуси вводить рубль в качестве единой валюты и предпочитает вести торговлю во "вражеских" долларах - Лукашенко

05.03.2019 12:31 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что Россия не предлагала вводить в качестве единой валюты российский рубль.

"Чтобы соглашаться на что-то, надо чтобы тебе что-то предложили. Если тебе предложили единый рубль, тогда ты можешь или соглашаться, или отвергать это. Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал", - сказал А.Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник в Минске.

Президента цитирует госагентство "БелТА".

Он отметил, что отвечая на соответствующий вопрос журналистов о введении единой валюты в Беларуси и РФ, рассуждал гипотетически. "Я просто, отвечая на вопросы журналистов, размышлял, что если такой вопрос встанет, белорусы абсолютно не против единого рубля. Но вопрос не в этом. Вопрос, как будем регулировать процессы на валютно-финансовых рынках, что за эмиссионный центр. Где он будет располагаться, не важно. Важно, какие он функции будет выполнять. Это были мои рассуждения", - сказал глава государства.

При этом, добавил он, Беларусь предложила РФ перейти в расчетах во взаимной торговле на российский рубль, но Москву это не устраивает. "Я недавно президенту (России - ИФ) предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Вот наше предложение. Мы этого не боимся, но никто на это не идет. Значит, Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту - на "вражеские" доллары и евро", - подчеркнул А.Лукашенко.

По мнению главы государства, прежде чем говорить о едином рубле, необходимо продвинуться в решении вопросов более низкого уровня. "Сегодня почти 80% нашей торговли с Россией осуществляется в российских рублях. (…) Тогда чего рассуждать о каком-то едином рубле?" – добавил он.

Как сообщалось, в минувшую пятницу А.Лукашенко в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ сказал, что считает возможным создание в Союзном государстве Беларуси и России единой валюты, которая должна представлять собой не российский, а "общий рубль". При этом, по его словам, единый эмиссионный центр мог бы находиться в Санкт-Петербурге.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что Россия не предлагала вводить в качестве единой валюты российский рубль.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно сотрудники милиции спасли от суицида 21-летнего парня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика