Акция, посвященная проблеме сердечно-сосудистых заболеваний, пройдет в Минске в конце марта

Акция RED DRESS & Lamoda, главная цель которой – обратить внимание белорусов на проблему сердечно-сосудистых заболеваний, пройдет в Минске 28 марта. Средства, собранные во время вечера в поддержку международного движения The Heart Truth ("Правда сердца"), будут перечислены в Международный благотворительный фонд помощи детям "Шанс" и направлены людям, страдающим тяжелыми заболеваниями сердца.



Успешные женщины нашей страны продемонстрируют платья красных оттенков с целью привлечения внимания к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний. В предыдущие годы в данном мероприятии принимали участие народные артистки Беларуси Белла Масумян и Ядвига Поплавская, певицы Лариса Грибалева, Алена Ланская и Ольга Плотникова, гимнастки Любовь Черкашина и Мелитина Станюта, балерина Ольга Гайко, телеведущие Екатерина Тишкевич и Светлана Боровская, посол Великобритании Фионна Гибб и многие другие.

Посетить RED DRESS & Lamoda может любой желающий. Для этого необходимо перечислить Br50 на благотворительный счет фонда "Шанс" через систему ЕРИП (пожертвование – благотворительность – фонд "Шанс" – адресная помощь) с пометкой "сердце". Таким образом вы не только окажете материальную помощь в лечении больных, но и насладитесь масштабным мероприятием.

После осуществления пожертвования просим вас связаться с нашей редак­цией, чтобы получить пригласительный билет (ул. Кальварийская, 25, офис 511; тел. +375 29 697-73-63).