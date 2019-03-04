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Акция, посвященная проблеме сердечно-сосудистых заболеваний, пройдет в Минске в конце марта
Акция RED DRESS & Lamoda, главная цель которой – обратить внимание белорусов на проблему сердечно-сосудистых заболеваний, пройдет в Минске 28 марта. Средства, собранные во время вечера в поддержку международного движения The Heart Truth ("Правда сердца"), будут перечислены в Международный благотворительный фонд помощи детям "Шанс" и направлены людям, страдающим тяжелыми заболеваниями сердца.
Посетить RED DRESS & Lamoda может любой желающий. Для этого необходимо перечислить Br50 на благотворительный счет фонда "Шанс" через систему ЕРИП (пожертвование – благотворительность – фонд "Шанс" – адресная помощь) с пометкой "сердце". Таким образом вы не только окажете материальную помощь в лечении больных, но и насладитесь масштабным мероприятием.
После осуществления пожертвования просим вас связаться с нашей редакцией, чтобы получить пригласительный билет (ул. Кальварийская, 25, офис 511; тел. +375 29 697-73-63).
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Акция RED DRESS & Lamoda, главная цель которой – обратить внимание белорусов на проблему сердечно-сосудистых заболеваний, пройдет в Минске 28 марта. Средства, собранные во...
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