Лукашенко: ЕС уклоняется от разговора о базовом соглашении с Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что Евросоюз не хочет вести с республикой диалог о заключении базового соглашения.

"Лед в отношениях с Европейским союзом не растаял. Брюссель продлил действие пусть символических, но все же ограничительных мер. Ложка дегтя в бочке меда. Они ведь не имеют никакого значения практически, кроме символического. "Торгуется" с нами даже по мелочам ЕС, уклоняется от разговора о новом базовом соглашении, до сих пор нет четких юридических рамок взаимодействия", - сказал А.Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник в Минске.

Президента цитирует госагентство "БелТА" .

При этом, добавил глава государства, ЕС имеет такие соглашения с Россией и другими постсоветскими странами.

"Кстати, Россия очень продвинута в отношениях с Евросоюзом, Америкой и НАТО. И мы ж за это Россию не упрекаем. Мы ищем в этих соглашениях свою пользу. Мы не торпедируем, не мешаем, способствуем. Думаю, точно так и Россия должна поступать, поддерживая нас. Не на словах, а на деле", - сказал А.Лукашенко.