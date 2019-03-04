Подвижки в диалоге Беларуси с Западом вызывают раздражение в Москве, заявляет Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что западный и восточный векторы внешней политики должны уравновешивать друг друга, но пока подвижки в диалоге с Западом раздражают Москву.

"Уникальное положение на стыке ЕАЭС и ЕС обязано приносить Беларуси пользу. В идеале западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга", - сказал А.Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник в Минске.

Президента цитирует госагентство "БелТА" .

Вместе с тем, отметил глава государства, сейчас происходит обратное - подвижки в диалоге с Западом вызывают раздражение в Москве и наоборот.

"К балансу мы придем только тогда, когда рынок ЕС для нас превратится в реальную альтернативу российскому не на бумаге, а на деле, по конкретным результатам", - подчеркнул президент.